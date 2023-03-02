Жители Крыма начали массово выкладывать фото цветущего миндаля: смотрите яркую подборку от «Комсомолки»

Самые яркие цветения можно встретить на Южном берегу Крыма
Фото: Александра Тимощенко
Весна пришла! А вместе с ней и потепление, и хорошее настроение, и цветущий миндаль.
Белые бутоны радуют крымчан несколько недель. Фото: Александр Михайленко
Несмотря на то, что «сезоном» в Крыму принято считать лето, весна тоже пользуется популярностью среди жителей и гостей полуострова. К тому же, наступает она обычно рано и сразу радует теплом и цветением плодовых деревьев. Так, в конце февраля зацвел миндаль.
Так выглядит цветущий миндаль в Алупке. Фото: Татьяна Варламова
Первые бутоны путешественники замечали еще в середине января, но спустя месяц дерево преобразилось еще больше. Теперь белоснежные и нежно-розовые цветы можно встретить намного чаще.
Часто на фоне красивые цветов фотографируются крымчане и гости полуострова
Фото: Александра Тимощенко
Посмотреть на уникальное крымское зрелище можно буквально по всему полуострову, так как он обычно нетребователен к почвам и влажности, поэтому выживает даже в степи. Однако цвет там бывает не таким буйным.
Дерево очень уязвимо к холодам
Фото: Александра Тимощенко
Цветы ореха любят весеннее тепло, поэтому очень чувствительны к заморозкам и минусовой температуре. Поэтому больше всего растений можно встретить в горном и южно-бережном Крыму. Особенно много его в Севастополе, Бахчисарайском районе и на ЮБК.
Первые бутоны путешественники замечали еще в середине января
Фото: Александра Тимощенко
Чаще всего миндаль зацветает в конце февраля-начале марта и радует своей красотой несколько недель. Если зима была холодной, этот процесс может даже перенестись на апрель.
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В этом году зима радовала крымчан не сильно суровой погодой, поэтому уже в начале марта зацвел миндаль. В других регионах даты бывают на неделю-две более поздними.
Если зима была холодной, этот процесс может даже перенестись на апрель.
Фото: Александра Тимощенко
Фото цветущего ореха обычно можно встретить на открытках, тематических календарях и в соцсетях. Некоторые специально едут в места с деревьями, чтобы устроить красивую фотосессию.
Фото: Виталий Парубов
Миндаль цветет пышными бутонами
Фото: Александра Тимощенко
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