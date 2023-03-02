Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2023 10:41

Жители Крыма начали массово выкладывать фото цветущего миндаля: смотрите яркую подборку от «Комсомолки»

Показываем уникальные кадры цветения дерева на полуострове
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Самые яркие цветения можно встретить на Южном берегу Крыма

Самые яркие цветения можно встретить на Южном берегу Крыма

Фото: Александра Тимощенко

Весна пришла! А вместе с ней и потепление, и хорошее настроение, и цветущий миндаль.

Белые бутоны радуют крымчан несколько недель. Фото: Александр Михайленко

Белые бутоны радуют крымчан несколько недель. Фото: Александр Михайленко

Несмотря на то, что «сезоном» в Крыму принято считать лето, весна тоже пользуется популярностью среди жителей и гостей полуострова. К тому же, наступает она обычно рано и сразу радует теплом и цветением плодовых деревьев. Так, в конце февраля зацвел миндаль.

Так выглядит цветущий миндаль в Алупке. Фото: Татьяна Варламова

Так выглядит цветущий миндаль в Алупке. Фото: Татьяна Варламова

Первые бутоны путешественники замечали еще в середине января, но спустя месяц дерево преобразилось еще больше. Теперь белоснежные и нежно-розовые цветы можно встретить намного чаще.

Часто на фоне красивые цветов фотографируются крымчане и гости полуострова

Часто на фоне красивые цветов фотографируются крымчане и гости полуострова

Фото: Александра Тимощенко

Посмотреть на уникальное крымское зрелище можно буквально по всему полуострову, так как он обычно нетребователен к почвам и влажности, поэтому выживает даже в степи. Однако цвет там бывает не таким буйным.

Дерево очень уязвимо к холодам

Дерево очень уязвимо к холодам

Фото: Александра Тимощенко

Цветы ореха любят весеннее тепло, поэтому очень чувствительны к заморозкам и минусовой температуре. Поэтому больше всего растений можно встретить в горном и южно-бережном Крыму. Особенно много его в Севастополе, Бахчисарайском районе и на ЮБК.

Первые бутоны путешественники замечали еще в середине января

Первые бутоны путешественники замечали еще в середине января

Фото: Александра Тимощенко

Чаще всего миндаль зацветает в конце февраля-начале марта и радует своей красотой несколько недель. Если зима была холодной, этот процесс может даже перенестись на апрель.

https://www.kp.ru/share/i/12/13005390/wr-960.jpg

https://www.kp.ru/share/i/12/13005390/wr-960.jpg

В этом году зима радовала крымчан не сильно суровой погодой, поэтому уже в начале марта зацвел миндаль. В других регионах даты бывают на неделю-две более поздними.

Если зима была холодной, этот процесс может даже перенестись на апрель.

Если зима была холодной, этот процесс может даже перенестись на апрель.

Фото: Александра Тимощенко

Фото цветущего ореха обычно можно встретить на открытках, тематических календарях и в соцсетях. Некоторые специально едут в места с деревьями, чтобы устроить красивую фотосессию.

Фото: Виталий Парубов

Фото: Виталий Парубов

Миндаль цветет пышными бутонами

Миндаль цветет пышными бутонами

Фото: Александра Тимощенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кто помнит такой март?»: уникальные кадры цветения магнолии в заснеженной Ялте появились в Сети

Такая картина нетипична для Южного берега Крыма (подробнее)

«Зима? Не слышали». Фото цветущего миндаля в морозном Крыму появились в Сети

Дендрологи уверены, что минусовая температура не навредит деревьям (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ