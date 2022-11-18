Пьяный инвалид-колясочник повалил на пол охранника санатория в Крыму

Колясочника патрульные передали для дальнейшего разбирательства следователям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму суровый инвалид-колясочник, перебрав спиртных напитков, выместил злобу на одном из охранников санатория. Для последнего инцидент закончился серьезной травмой головы.

По «тревожной» сигнализации на место приехали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе полицейского подразделения. Как выяснилось, 38-летний постоялец санаторно-курортного учреждения, прикованный к инвалидному креслу, напившись, начал дебоширить.

Нанятый охранником в санаторий блюститель порядка сделал буяну замечание, после чего тот разошелся еще больше. Жизнь любого стража порядка сопряжена с риском каждый день оказаться на волоске от смерти, но пострадавший в этой истории персонаж, наверное, и не представлял, откуда ему предстоит ждать настоящей опасности: уже не скупясь на бранные слова в адрес охранника, дебошир в инвалидном кресле изловчился ударить оппонента так, что тот потерял сознание, упал на бетонный пол и получил серьезную травму головы.

- Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду медицинских работников для оказания потерпевшему неотложной квалифицированной помощи и экстренной госпитализации, - говорится в сообщении.

Колясочника патрульные передали для дальнейшего разбирательства следователям. Возбуждено уголовное дело.

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