В Керчи закрыли автозаправку из-за угрозы взрыва газовых баллонов с истекшим сроком службы

Для заправки транспортных средств использовались баллоны с обширной коррозией металла и истечением срока службы. Фото: пресс-служба МВД по Крыму

В Керчи закрыли автомобильную газозаправочную станцию, на которой использовалось неисправное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

- УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ОЭБ и ПК МВД России по городу Керчи пресечена деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющая угрозу жизни и здоровью потребителей, - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе крымского Следкома, речь идет о станции на улице Чкалова. Она принадлежит частной фирме, которая оказывала услуги по заправке автомобилей пропаном.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

- У баллонов был поврежден корпус, в соединительных рукавах выявлены трещины и другие неисправности, - сказано в сообщении Следкома.

В ФСБ так же отметили, что эксплуатация баллонов, с помощью которых осуществлялась заправка, была запрещена по причине обширной коррозии металла и истечения срока службы. А на одном из изношенных соединительных шлангов-рукавов сотрудниками ГУП «Крымгазсети» выявили утечку газа.

- Согласно заключению эксперта, использование указанного оборудования для заправки автомобилей сжиженным газом могло привести к взрыву, - констатировали в ФСБ.

По информации крымского МВД, в числе подозреваемых оказались 37-летний учредитель предприятия и 68-летний главный механик. Сама станция была установлена незаконно и работала в Керчи с апреля 2021 года.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованию безопасности. Виновникам грозит до шести лет лишения свободы.

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