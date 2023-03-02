В Крыму на 5 лет осудили участника украинского нацбата

Мужчина добровольно вступил в нацбат в ноябре 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое вынесли приговор 26-летнему гражданину Украины, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»* (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.

Мужчина добровольно приехал в лагерь нацбата в Херсонской области в ноябре 2015 года. Как он сам рассказал в суде, он охранял пункт постоянной дислокации в составе вооруженного караула, выполнял хозяйственные работы, рыл окопы, возводил оборонительные сооружения.

– Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным по части 2 статьи 208 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Джанкойский районный суд приговорил другого участника этого нацбата к 8,5 годам колонии. Уроженец Севастополя добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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