В Крыму участник украинского нацбата получил 8,5 лет колонии

Джанкойский районный суд вынес приговор участнику украинского нацбата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Джанкойский районный суд вынес приговор участнику украинского незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* Алексею Киселеву. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, Алексей Киселев – уроженец Севастополя, служил в Вооруженных силах Украины, капитан первого ранга в отставке. В 2016 году добровольно вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. Он обучал участников нацбата управлению морскими судами, а также занимался их подготовкой к осуществлению морской блокады Крыма (боевики собирались растянуть стальные тросы в Керченском проливе). Киселев был задержан в июле прошлого года.

Ранее в пятницу стало известно, что в Крыму осудили жителя Санкт-Петербурга, который собирался воевать на стороне ВСУ. Через интернет он нашел представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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