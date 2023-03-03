Пообещала наградить вкусняшками: жительницу Керчи, уговорившую своего ребенка обворовать магазин, осудили на 9 месяцев колонии

Ребенок сначала было отказался участвовать в нехорошем деле, но потом все же поддался на уговоры родительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи женщина получила девять месяцев колонии за то, что уговорила своего 10-ленего сына обворовать продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

В начале сентября 2022 года 50-летняя крымчанка привела своего отпрыска в «ПУД» и начала инструктировать ребенка, как правильно пронести продукты мимо кассы. Школьник сразу понял, что его втягивают в нехорошую историю, и сначала отказался. Но родительница проявила «мудрость»: начала соблазнять вкусняшками, которые тот получит в качестве награды, а также пообещала, что наказания никакого не будет – он ведь еще ребенок. Напоследок кроме продуктов женщина попросила сына прихватить и алкоголь.

Парнишка поддался на уговоры близкого человека, но на выходе из магазина был задержан его сотрудниками. В пакете насчитали продуктов на 3 762 рубля.

В качестве наказания мама мальчика получила девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако отбывать срок она будет после того, как ребенку исполнится 14 лет.

- Если осужденная откажется от ребенка или продолжит уклоняться от обязанностей по его воспитанию после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденной <…>, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда, - заключили в пресс-службе суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Керчи закрыли автозаправку из-за угрозы взрыва газовых баллонов с истекшим сроком службы

У них был поврежден корпус, в соединительных рукавах выявлены трещины и другие неисправности (подробнее)