Житель Петербурга хотел вплавь из Крыма добраться до Украины, чтобы примкнуть к ВСУ

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма вынес приговор 41-летнему жителю Санкт-Петербурга, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Через сеть он нашел представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, участники которого вербовали граждан РФ, а такжепомогали им выехать из страны и вступить в это воинское подразделение.

- Первая попытка пересечения госграницы РФ через Брянскую область оказалась неудачной. Запасной маршрут убытия из России на Украину был разработан через Республику Крым, - говорится в сообщении.

Для этого он купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь и мешки из водонепроницаемой ткани. Прибыв в августе 2022 года в Крым, он вплавь направился в сторону Одессы через акваторию Черного моря.

8 августа 2022 года его нашли и подняли на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма.

Мужчину осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, после отбывания лишения свободы.

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