«Жозефина Павловна конкретно мерзнет»: «гардемарин» Сергей Жигунов с супругой постят фото цветущей магнолии в Ялте и жалуются на холод

У знаменитого артиста дача в Гурзуфе. Фото: Сергей Жигунов/Telegram

«Гардемарин» Сергей Жигунов снова в Крыму. В конце февраля известный актер вместе с супругой Викторией Ворожбит распахнули двери любимой дачи в Гурзуфе и сейчас вовсю наслаждаются крымским солнцем и цветущим миндалем.

На первых фото, которые актер выложил у себя на страничке в социальной сети, - яркий морозник в бухте Чехова, первые цветки алычи и, конечно же, распускающаяся магнолия.

- С весной! - как обычно коротко подписал фото Жигунов.

Фото цветущей магнолии первым делом опубликовал из Крыма Сергей Жигунов. Фото: Telegram актера

Супруга актера, красавица брюнетка Виктория Ворожбит, в свою очередь поведала подписчикам, что не так уж и тепло сейчас в Крыму, как может показаться. Не зря же и миндаль цветет.

- В связи с этим вспоминается мне история про Жозефину Павловну, которую Чехов упоминал в письмах. Мол, в Ялте холодно. «Жозефина Павловна замерзла» или «Жозефина Павловна устала, онемела вся». Дело в том, что интеллигентный Антон Павлович так зашифровал название «пятой» точки - ЖОзефина ПАвловна, - написала у себя в соцсети Виктория. - И вот, что я вам скажу. Прав он был. В Ялте так холодно, что Жозефина Павловна конкретно мерзнет.

У Сергея Жигунова, по словам супруги, сейчас подготовительный период к съемкам, у нее самой – учеба на курсе «Современный музей» и подготовка проекта о жизни в Гурзуфе художника Константина Коровина. Вместе с актером и журналисткой в вагоне СВ в Крым приехали и двое «лохматых детей» - песики Степа и Стеша.

Cупруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит часто пишет о личном в своем блоге. Фото: Виктория Ворожбит\Telegram

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

В конце декабря актер отменил пресс-конференцию в преддверии своего юбилея. Вместо этого у себя в соцсети Сергей Жигунов стал принимать вопросы не только от журналистов, но и от подписчиков. Желающих пообщаться со звездой оказалось немало. Причем много вопросов поступило и от крымчан.

Жителей полуострова, например, интересовало, как строит актер свой маршрут в Крым в связи с закрытием симферопольского аэропорта, и когда, наконец, издаст собственную книгу рецептов.

- Выпустите, пожалуйста книгу «Мой любимый Крым» с вашим личным отношением к заповедным местам, секретами приготовления домашнего вина, варенья, любимых блюд, - просит актера подписчица Ольга.

Все дело в том, что, находясь в Крыму, Жигунов не упускает возможности побаловать фанатов кадрами наливки собственного приготовления, и фотографиями спелых фруктов из сада.

- Как часто вы прогуливаетесь по достопримечательностям Крыма? Или приелось, интерес пропал? – спрашивает Иван из Ялты.

Кстати, именно в Ялте встретить на улице Сергея Жигунова проще простого. Он часто прогуливается по городу с любимым псом Степой и никогда не отказывает поклонникам в совместном фото.

А вот отвечать на вопросы подписчиков актер до сих пор так и не начал. Тем не менее пообещал, что непременно это сделает. Возможно, Крым вдохновит «гардемарина» на ответы.

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