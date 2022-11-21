В Симферополе произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из них - дети

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП в Симферополе. Фото: МВД по РК

Утром 21 ноября в Симферополе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, пострадали четыре человека, двое из которых - дети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

- В 07.35 в 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», двигаясь со стороны с. Дубки в направлении Евпаторийского шоссе по Восточному обходу <...> допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ 2104», - говорится в сообщении.

Фото: МВД по РК

За рулем «ВАЗ 2104» находилась 39-летняя женщина, а в салоне сидели трое детей в возрасте 11, 9 и 5 лет. В результате столкновения автомобиль крымчанки развернуло и откинуло на машину «Ssang Yong» под управлением 47-летнего водителя, ехавшего сзади. После этого «ВАЗ 2104» откинуло на «Daewoo Lanos» за рулем которого находился 25-летний шофер.

Фото: МВД по РК

Двоих пострадавших водителей «ВАЗ 21150» и «ВАЗ 2104» и двоих детей 11 и 9 лет доставили с травмами в больницу. Пятилетняя девочка, которая в момент аварии тоже находилась в салоне «ВАЗ 2104» серьезно не пострадала, ей оказали помощь на месте.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку по факту произошедшего.

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