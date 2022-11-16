Возбуждено уголовное дело после ДТП в Севастополе с участием полицейской машины и тягача

Фото: пресс-служба Следкома Крыма

Следком возбудил уголовное дело после ДТП с участием полицейской машины и грузового тягача 15 ноября.

- Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух сотрудников полиции, находящихся в момент происшествия при исполнении своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 264 УК РФ), - говорится в сообщении.

Напомним, вчера примерно в 19.00 на 12 километре автодороги «Севастополь-Инкерман» водитель грузового тягача «Daf» неудачно затормозил, в результате чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался в движущийся навстречу патрульный автомобилю «Skoda Octavia». Водитель тягача получил незначительные травмы, а вот двоих сотрудников полиции, находящихся в момент аварии в легковом авто, госпитализировали с тяжелыми трамвами.

Кроме того, в тот же вечер, менее чем через час после первого ДТП, произошла еще одна авария: другая патрульная машина, в которой одного из пострадавших ДПС-ников везли в больницу, тоже попала в ДТП, врезавшись в служебный автомобиль УМВД на встречной полосе.

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