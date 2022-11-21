Крымский депутат Гемпель заявил, что ВСУ могут попасть на полуостров только в качестве пленных. Фото: пресс-служба Госсовета РК

Намерения украинской стороны якобы начать наступление на Крым - не более, чем мечты киевских политиков. Об этом заявил глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак выступил с заявлением, что Киев планирует начать наступление на Крым, где «армию будут встречать с украинскими флагами». О сроках «взятия Крыма под контроль» политик при этом не сообщил.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Юрий Гемпель отметил, что угрозы «вернуть» Крым абсурдны, хотя у солдат ВСУ действительно есть шансы попасть на полуостров.

- Подобные заявления мы слышим с 2014 года, и я считаю, что запугать крымчан на сегодняшний день невозможно, тем более, что Крым возвращался в состав Российской Федерации по идеологическим соображениям, - отметил Юрий Гемпель.

По словам парламентария, еще восемь лет назад жители полуострова понимали, что со стороны соседнего государства будут попытки дестабилизировать обстановку, и уже ощутили на себе последствия украинских блокад.

- Мы это все успешно пережили совместно с Россией. Очередное заявление о желании «вернуть» Крым в состав Украины - просто мечты политиков. Конечно, военнослужащие ВСУ могут попасть на территорию полуострова, но только в качестве военнопленных, - подчеркнул Юрий Гемпель, мы найдем им применение в Крыму, если такое желание у них появится.

Крымский депутат также заявил, что пленных солдат ВСУ, которые сейчас находятся на территории новых регионов России, надо привлекать в качестве рабочей силы для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Напомним, ранее сенатор Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявления США о возможном «уходе» России с территории Крыма. Она назвала такие высказывания абсурдными и посоветовала американским политикам заниматься своими проблемами, а не обсуждать чужие территории.

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