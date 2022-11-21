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Общество21 ноября 2022 15:45

Тайная жизнь херсонских животных: как чувствуют себя питомцы, вывезенные с линии фронта

«Комсомолка» побывала в «Тайгане» и увидела, как чувствуют себя питомцы
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В начале ноября на полуостров приехало целых 18 питомцев их херсонского зоопарка

В начале ноября на полуостров приехало целых 18 питомцев их херсонского зоопарка

Фото: Александра Тимощенко

Крым неспроста считается местом, которое притягивает не только людей с разных уголков страны, но и животных. В начале ноября на полуостров приехало целых 18 питомцев из херсонского зоопарка. Правда, переезд был вынужденный. В родном зооуголке они оказались под обстрелами ВСУ, поэтому на помощь приехал директор парка львов «Тайган» Олег Зубков. В Херсоне они на несколько дней остались без воды, еды и присмотра, но в местном зооуголке для них создали все нужные условия. «Комсомолка» побывала в «Тайгане» и увидела, как живут херсонские питомцы.

ВЫВОЗИЛИ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛОВ

В последний месяц осени Херсонская область вновь оказалась под обстрелами украинских военных. Многих жителей города пришлось срочно эвакуировать на левый берег Днепра. В спасении нуждались не только люди, но и животные. Поэтому их тоже решили временно перевезти в Крым. Как рассказал КП-Крым владелец зоопарка в Белогорске Олег Зубков, четвероногие немного нервничали во время дороги, а потом еще несколько дней отходили от стресса. Но сейчас они прекрасно себя чувствуют в компании остальных обителей сафари-парка. Кто-то даже завел себе настоящих поклонников.

КАК ЖИВЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ ЕНОТ

Утром зоопарк еще спит. Где-то слышен рев львов и тигров, по тропинкам перебежками бродят цесарки и курицы, а в остальных вольерах еще тишина, даже посетителей еще нет.

После нашумевшего случая с енотом, за которого Зубкова обвинили в краже, первым делом я попросила сопровождающего показать мне того самого зверька. Мы подходим к вольеру, а на меня огромными глазами смотрит маленький енот.

После недели проживания в парке они, наконец-то, адаптировались и привыкли к новым условиям

После недели проживания в парке они, наконец-то, адаптировались и привыкли к новым условиям

Фото: Александра Тимощенко

- О, так это же он!, - радостно вскрикивает сотрудница «Тайгана». – Самый маленький и самый шустрый. Он тут весь вольер держит, но людей пока боится. Даже не то, чтобы боится, а стесняется. Но свой характер он еще точно покажет.

По словам работников зоопарка, семь пушистых енотов хорошо прижились в своем вольере. Пока они временно находятся на карантине, чтобы местные ветеринары смогли проверить их на наличие болезней и нужных прививок. Но сегодня они чувствуют себя хорошо и даже немного поправились после своего недавнего переезда.

- Они у нас здоровенькие, хорошо кушают. Аппетит просто прекрасный. Когда уже их полностью проверят наши специалисты, мы, возможно, переселим их к нашим местным енотам. Их хоть у нас и много – около 20, но от новых друзей не откажутся. Главное, чтобы никто никого не задирал. А то эти новые товарищи с характером, - шутит женщина.

Тот самый енот уже успел стать настоящим мемом

Тот самый енот уже успел стать настоящим мемом

Фото: Александра Тимощенко

БОЛЕЗНЬ ВОЛЧИЦЫ

Недалеко от енотов находится вольер с волчицами. Во время переезда двух молодых хищниц поселили в огромный вольер с деревьями, кустами и мягким грунтом. По словам Зубкова, такие требования действуют почти для всех животных в «Тайгане». Это нужно, чтобы животные чувствовали себя комфортно и могли просторно перемещаться в клетке.

Ранее директор парка рассказывал, что у одной из волков ветеринары диагностировали болезнь желудка. Возможно, это могло случиться из-за стресса, неправильного корма или долгого голодания. Но спустя пару недель в зоопарке животное идет на поправку. Они свободно бегают по вольеру и даже подходят к сетке, когда рядом стоят посетители.

Животные, которых перевезли из Херсона, оказались абсолютно здоровы, но у одной волчицы ветеринары диагностировали болезнь ЖКТ

Животные, которых перевезли из Херсона, оказались абсолютно здоровы, но у одной волчицы ветеринары диагностировали болезнь ЖКТ

Фото: Александра Тимощенко

НАШЛИ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ

- С волками сейчас все хорошо. У одной из них еще можно заметить, что животик кругленький, но он у нее уже не болит. Мы кормим специальным кормом, поэтому она быстро выздоровела. Думаю, это было из-за нервов, все-таки не самый простой путь был, - говорит администратор зооуголка.

На другом конце сафари на большом участке мирно уживаются ослик и лама. Из-за раздолья на новом месте лама по кличке Мальчик чуть ли не каждый час бегает от одного конца сетки до другой.

Посетители очень любят смотреть на херсонских животных

Посетители очень любят смотреть на херсонских животных

Фото: Александра Тимощенко

- Раньше он жил в очень тесном пространстве, поэтому здесь для него благодать. Наши гости каждый раз умиляются его жизнерадостности, кормят его яблоками и листиками, а он в знак благодарности устраивает такое шоу и не плюется. Все новые животные уже нашли своих поклонников. Некоторые ради них и приходят, - рассказывает работница «Тайгана».

Также в сафари-парк приехали орлы, фазаны и другие виды птиц. Все они живут в отдельных карантинных вольерах, чтобы не заразить местных пернатых. Но на сегодняшний день ветеринары не нашли никаких отклонений у новых жителей зоопарка.

Ветеринары тщательно наблюдают за питомцами

Ветеринары тщательно наблюдают за питомцами

Фото: Александра Тимощенко

Сотрудники сафари не исключают, что в будущем херсонские животные снова поедут обратно. Но это будет возможно, только когда в городе вновь будет спокойно.

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