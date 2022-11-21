Тайная жизнь херсонских животных: как чувствуют себя питомцы, вывезенные с линии фронта

В начале ноября на полуостров приехало целых 18 питомцев их херсонского зоопарка Фото: Александра Тимощенко

Крым неспроста считается местом, которое притягивает не только людей с разных уголков страны, но и животных. В начале ноября на полуостров приехало целых 18 питомцев из херсонского зоопарка. Правда, переезд был вынужденный. В родном зооуголке они оказались под обстрелами ВСУ, поэтому на помощь приехал директор парка львов «Тайган» Олег Зубков. В Херсоне они на несколько дней остались без воды, еды и присмотра, но в местном зооуголке для них создали все нужные условия. «Комсомолка» побывала в «Тайгане» и увидела, как живут херсонские питомцы.

ВЫВОЗИЛИ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛОВ

В последний месяц осени Херсонская область вновь оказалась под обстрелами украинских военных. Многих жителей города пришлось срочно эвакуировать на левый берег Днепра. В спасении нуждались не только люди, но и животные. Поэтому их тоже решили временно перевезти в Крым. Как рассказал КП-Крым владелец зоопарка в Белогорске Олег Зубков, четвероногие немного нервничали во время дороги, а потом еще несколько дней отходили от стресса. Но сейчас они прекрасно себя чувствуют в компании остальных обителей сафари-парка. Кто-то даже завел себе настоящих поклонников.

КАК ЖИВЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ ЕНОТ

Утром зоопарк еще спит. Где-то слышен рев львов и тигров, по тропинкам перебежками бродят цесарки и курицы, а в остальных вольерах еще тишина, даже посетителей еще нет.

После нашумевшего случая с енотом, за которого Зубкова обвинили в краже, первым делом я попросила сопровождающего показать мне того самого зверька. Мы подходим к вольеру, а на меня огромными глазами смотрит маленький енот.

После недели проживания в парке они, наконец-то, адаптировались и привыкли к новым условиям Фото: Александра Тимощенко

- О, так это же он!, - радостно вскрикивает сотрудница «Тайгана». – Самый маленький и самый шустрый. Он тут весь вольер держит, но людей пока боится. Даже не то, чтобы боится, а стесняется. Но свой характер он еще точно покажет.

По словам работников зоопарка, семь пушистых енотов хорошо прижились в своем вольере. Пока они временно находятся на карантине, чтобы местные ветеринары смогли проверить их на наличие болезней и нужных прививок. Но сегодня они чувствуют себя хорошо и даже немного поправились после своего недавнего переезда.

- Они у нас здоровенькие, хорошо кушают. Аппетит просто прекрасный. Когда уже их полностью проверят наши специалисты, мы, возможно, переселим их к нашим местным енотам. Их хоть у нас и много – около 20, но от новых друзей не откажутся. Главное, чтобы никто никого не задирал. А то эти новые товарищи с характером, - шутит женщина.

Тот самый енот уже успел стать настоящим мемом Фото: Александра Тимощенко

БОЛЕЗНЬ ВОЛЧИЦЫ

Недалеко от енотов находится вольер с волчицами. Во время переезда двух молодых хищниц поселили в огромный вольер с деревьями, кустами и мягким грунтом. По словам Зубкова, такие требования действуют почти для всех животных в «Тайгане». Это нужно, чтобы животные чувствовали себя комфортно и могли просторно перемещаться в клетке.

Ранее директор парка рассказывал, что у одной из волков ветеринары диагностировали болезнь желудка. Возможно, это могло случиться из-за стресса, неправильного корма или долгого голодания. Но спустя пару недель в зоопарке животное идет на поправку. Они свободно бегают по вольеру и даже подходят к сетке, когда рядом стоят посетители.

Животные, которых перевезли из Херсона, оказались абсолютно здоровы, но у одной волчицы ветеринары диагностировали болезнь ЖКТ Фото: Александра Тимощенко

НАШЛИ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ

- С волками сейчас все хорошо. У одной из них еще можно заметить, что животик кругленький, но он у нее уже не болит. Мы кормим специальным кормом, поэтому она быстро выздоровела. Думаю, это было из-за нервов, все-таки не самый простой путь был, - говорит администратор зооуголка.

На другом конце сафари на большом участке мирно уживаются ослик и лама. Из-за раздолья на новом месте лама по кличке Мальчик чуть ли не каждый час бегает от одного конца сетки до другой.

Посетители очень любят смотреть на херсонских животных Фото: Александра Тимощенко

- Раньше он жил в очень тесном пространстве, поэтому здесь для него благодать. Наши гости каждый раз умиляются его жизнерадостности, кормят его яблоками и листиками, а он в знак благодарности устраивает такое шоу и не плюется. Все новые животные уже нашли своих поклонников. Некоторые ради них и приходят, - рассказывает работница «Тайгана».

Также в сафари-парк приехали орлы, фазаны и другие виды птиц. Все они живут в отдельных карантинных вольерах, чтобы не заразить местных пернатых. Но на сегодняшний день ветеринары не нашли никаких отклонений у новых жителей зоопарка.

Ветеринары тщательно наблюдают за питомцами Фото: Александра Тимощенко

Сотрудники сафари не исключают, что в будущем херсонские животные снова поедут обратно. Но это будет возможно, только когда в городе вновь будет спокойно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин и болезнь волчицы: в крымском «Тайгане» рассказали, как чувствуют себя эвакуированные из Херсона питомцы

Олег Зубков приютил в Крыму 18 животных из зоны боевых действий (подробнее)