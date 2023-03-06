«Стой, красавица»: севастопольские полицейские поздравили девушек-водителей с 8 марта

Накануне главного женского праздника автоледи Севастополя получали от сотрудников ГИБДД не предупреждения, а цветы. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Приближается главный весенний праздник - Международный женский день. В преддверии 8 марта севастопольские полицейские провели акцию «Цветы для автоледи». Девушек-водителей поздравляли сотрудники Госавтоинспекции города-героя вместе с председателем Общественного совета при УМВД Владимиром Клюевым.

Поздравлял девушек также председатель Общественного совета при УМВД Севастополя Владимир Клюев. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, весенняя акция проходила 6 марта на площади Ушакова в центре города-героя.

Акция проходила 6 марта в центре города-героя. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Поздравления стали для девушек сюрпризом - водителей останавливали для проверки документов, и пока один из сотрудников ГИБДД, что называется, делал свою работу, второй вместе с председателем Общественного совета при УМВД вручал дамам за рулем букет цветов.

Девушки были приятно удивлены таким вниманием. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

- Букеты от автоинспекторов получили не только обладательницы личных автомобилей, но и женщины-водители общественного транспорта, которые несмотря на праздничные дни будут находиться за рулем. Такие знаки внимания от мужчин в погонах для них особенно приятны, - отметили в пресс-службе полиции Севастополя.

Букеты получали не только водители личного транспорта, но и общественного. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Автоледи были приятно удивлены такому вниманию от сотрудников Госавтоинспекции. Каждая девушка благодарила полицейских за внимание и с улыбкой продолжала свой путь.

Весенняя акция прошла успешно. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД Крыма, подобная акция также пройдет и на дорогах республики. О ее итогах расскажут позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отметят 8 марта в Крыму в 2023 году: собрали самые интересные мероприятия

Узнали, куда сходить на 8 марта в Крыму в 2023 году, и как провести праздник (подробнее)