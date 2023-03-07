Бриллианты с рынка, стринги не по размеру и песня от любовницы: крымчанки назвали самые худшие подарки на 8 марта

В этот день все соцсети заполонят фотографии букетов с тюльпанами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уже завтра наступит самый весенний и долгожданный праздник для всех женщин, а еще самый затратный для мужчин. В этот день все соцсети заполонят фотографии букетов с тюльпанами, розами и айфонами, но кому-то придется оставить свой подарок в тени…

«КП-Крым» узнала у жительниц полуострова о самых нелепых подарках, которые когда-то им преподносили их любимые.

КОНФЕТЫ И АБОНЕМЕНТ В ЗАЛ

Дарья, 28 лет

Все давно привыкли к тому, что девушки обожают сладкое, поэтому на 8 марта мужчины часто дарят конфеты, тортики или пирожные. Но весна – время перемен, и многие садятся на диету, чтобы влезть в любимый купальник к лету и удивить всех своим спортивным телом.

Мужчины часто дарят сладкое Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Короче говоря, я была в клане худеющих, а на 8 марта мой парень подарил мне что? Правильно! Огромную коробку моих любимых конфет. Но ладно бы, если на этом моменте подарок закончился… Через три секунды после моего недовольного лица из-за спины он достал красивый белый конверт с красной лентой. Я уже представила, как открываю его и радуюсь путевке на Бали или Мальдивы, но там был абонемент в спортзал. Занавес. Подарки были, конечно, логичные, ведь я долго жаловалась ему на то, что хочу похудеть, но их сочетание просто убило. После этого мы не общались несколько дней, но на все остальные праздники я заранее говорила ему, что бы хотела на них получить, - делится с КП-Крым Дарья.

ПЕСНЯ О СЕБЕ ДЛЯ ТЕБЯ

Ирина, 29

Отдельная тема – подарки творческих людей. Иногда они бывают очень милыми, но случаются и забавные ситуации.

- Мой бывший муж - творческий человек, поэтому и подарки от него я всегда получала соответствующие. В первый год наших отношений на 8 марта он записал песню, посвященную мне. Мой герой пропал в студии на всю ночь, а утром вручил мне компакт-диск с романтичной мелодией. Меня немного смутил текст - там не было ни слова про меня и нашу безумную любовь, но я не придала этому значения. Это мог бы быть лучший подарок от мужчины на 8 марта, если бы не одно «но». Хоть у Артура на тот момент уже несколько лет была своя группа, он писал только музыку к песням - складные тексты у него не получались. Не придумав ничего лучше, мой возлюбленный попросил помочь в этом свою знакомую. Но об этом я узнала лишь спустя несколько месяцев - когда эта девушка призналась моему мужу в чувствах. И тот текст она тоже посвятила ему. Получилось так, что мой муж пел песню о чувствах к самому себе. Под музыку, на которую его вдохновила я, - рассказывает Ирина.

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК»

Ольга, 38

Лучшие друзья девушек – это бриллианты, поэтому на 8 марта многие ожидают от своих возлюбленных красивые сережки, колечки и ожерелья.

Лучшие друзья девушек - это бриллианты Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Один мой ухажер понял это выражение слишком буквально. Встречались мы тогда совсем недолго, пару раз ходили на свидания, а потом он позвал меня снова именно в праздничный день. Я даже не думала о подарке, но в первую же секунду он вручил мне странный мешочек, в котором лежало несколько блестящих камушков. Как он потом мне объяснил, это были кристаллы Сваровски, поэтому и реакции ждал соответствующей. Но я подарок как-то не оценила. После этого мы больше не виделись. А когда я решила продать драгоценные камушки, оказалось, что это обычные стразы с рынка за 10 рублей…, - делится Ольга.

СТРИНГИ МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА

Мария, 36 лет

- Однажды мы с мужем гуляли по торговому центру, и я обратила внимание на красивый комплект нижнего белья. Ткнула пальцем на витрину, и он предложил примерить. На манекене оно выглядело потрясающе, но, когда я зашла в примерочную, была уже совсем другая картина. Бюстгальтер еле натянула, а стринги вообще были не на меня. Это был единственный размер белья, поэтому я расстроилась и покупать не стала, а мужу сказала, что, мол, «как-то дорого». Он расценил это как намек и на 8 марта презентовал мне его – то самое кружево, в котором я выглядела как девочка-переросток. Конечно, он попросил меня устроить показ, поэтому я решила попытать удачу. Надеть-то я надела, а вот ходила с трудом. Стринги разорвались именно в момент фееричного появления. Сначала было очень стыдно, но потом смешно, - вспоминает Мария.

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