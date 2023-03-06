«Бессильная злоба»: в Крыму ответили на угрозы Киева истощить полуостров блокадой

По словам политика, пугать Крым «бессильной злобой» не имеет смысла Фото: Архив "КП"

Жители Крыма уже давно привыкли к пустым угрозам со стороны киевского режима, поэтому на это никто не обращает внимания. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, пугать Крым «бессильной злобой» не имеет смысла, так как у жителей полуострова есть уверенность в государстве.

Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина планирует устроить блокаду для Крыма на «физическое истощение» боевой группировки и всего населения.

- Кто живет на полуострове больше девяти лет, прекрасно помнит, как мы пережили не одну блокаду. Мы выходили из разных ситуаций и становились только сильнее. Поэтому пугать нас пустыми угрозами бесполезно, это не принесет никаких результатов. Наши военные надежно защищают территорию РФ и, прежде всего, Крым. Мы динамично развиваемся, и помешать этому развитию никто не сможет, - говорит КП-Крым Гемпель.

Он также добавил, что на сторону России становятся многие страны.

- Поскольку я очень тесно контактирую с народными дипломатами, проживающими в странах Европы, хочу сказать, что европейцы сегодня просыпаются и начинают понимать, когда им врут и показывают неправду в СМИ. В том числе, начинают понимать, чем занимаются члены преступного правительства Украины, - отмечает глава комитета.

Он также добавил, что крымчанам не нужно бояться и переживать за будущее полуострова, так как оно находится в надежных руках.

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