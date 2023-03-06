Лолита, Светозар, Даромир: в Минюсте рассказали о самых необычных именах для детей в Крыму в 2023 году

Крымчане часто отличаются оригинальностью и стараютсядействовать по всем канонам нынешней моды Фото: Иван ВИСЛОВ

Чтобы выбрать имя ребенку, родителям часто приходится долго ломать голову над вариантами. Это всегда очень важный и ответственный шаг. Каждый месяц сотрудники крымских ЗАГСов регистрируютсамые разные варианты имен. О самых необычных в 2023 году рассказали в Министерстве юстиции республики.

В ведомстве признаются – крымчане часто отличаются оригинальностью и стараются следовать канонам нынешней моды. Так, за два месяца нового года жители полуострова вспомнили о редких именах.

В их числе Василина, Нур, Радифе, Феликс, Аврора, Темир, Снежана, Аят, Наталья, Хайри, Дляра, Айла, Рамина, Мартин, Мира, Майя, Милена, Лолита, Рианна, Арлен, Глафира, Ранэля, Илана, Анаэль, Инана, Лионель, Мирана, Ладомира, Аят, Арья, Яромир, Велеслав, Нихон, Нури, Ясин, Клим, Арон, Мелисса, Ясина, Вели, Данилика, Офарид, Джибриль, Авигея, Властелина, Даарика, Саддар, Матье, Виктор-Барух, Савва, Светозар, Даромир, Фадей, Маннон, Сами, Айя, Аменна, Эссана.

- Самыми популярными именами новорожденных стали Александр, Артем, Максим, Артур, Мустафа, Константин, Марк, Исмаил, Тимур, Владимир, Ибраим, Михаил, Юсуф, Амир, Милана, Дарья, София, Анна, Эмине, Есения, Полина, Екатерина, Маргарита, - добавили в Минюсте.

В прошлом году в ведомстве отмечали, что в моду снова вошли устаревшие имена вроде Тихона, Степана, Льва, Вениамина, Спартака, Мирона, Игната, Фаины или Аполлинария. Многим крымчанам надоели заимствованные и иностранные варианты, поэтому они начали называть своих детей старославянскими именами.

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