Богиня, Царина и Цотнэ: какие необычные имена давали крымчане новорожденным в 2022 году

Крымчане часто отличаются оригинальностью и стараются действовать по всем канонам нынешние моды Фото: Иван ВИСЛОВ

Выбор имени для ребенка – всегда очень ответственный шаг для родителей. Каждый месяц сотрудники крымских ЗАГСов регистрируют самые разные варианты. О самых популярных КП-Крым рассказали в Министерстве юстиции республики.

В ведомстве признаются – крымчане часто отличаются оригинальностью и стараются действовать по всем канонам нынешней моды, но среди обильного многообразия есть место и для привычных Маш, Петь и Вань.

Так, в числе самых популярных имен среди мальчиков за прошедший год в Минюсте назвали Александра и Максима, а среди девочек – Софию и Милану. Самыми редкими оказались Дженнетхан, Богиня, Ханоглан, Киримахон и Юсра.

КАК И РАНЬШЕ

В пресс-службе отметили, что фантазия жителей полуострова не сильно менялась в последние несколько лет, поэтому распространенными именами в 2022 году были почти те, что и в 2021-м, и в 2020-м годах.

- Среди наиболее часто употребляемых в 2022-м были: Александр, Максим, Артем, Михаил, Тимофей, Владимир, Алексей, Иван, Матвей, Руслан, Тимур, Эмир, Рустем, София, Милана, Ева, Мария, Мия, Варвара, Анна, Дарья, Полина, Виктория, Камила, - сообщают в ведомстве.

СНОВА В МОДЕ

Также в моду снова вошли когда-то востребованные имена по типу Тихон, Степан, Лев, Вениамин, Спартак, Мирон, Игнатий, Григорий, Виталий, Марфа, Лидия, Лариса, Любовь, Людмила, Фаина или Аполлинария. Родителям новорожденных надоели иностранные варианты, поэтому они начали называть своих деток старославянскими именами.

- Их, кстати, в конце 2022 года стали употреблять гораздо чаще обычного. Это Святозар, Светозар, Всеслав, Ладимир, Яромир, Добрыня, Ведагор, Диомир, Златан, Василина, Пелагея, Глафира, Добромира, Милослава, Веда, - отмечают в Минюсте.

ДВОЙНЫЕ ИМЕНА

Чтобы выделиться на фоне остальных или не ломать голову над выбором, некоторые вносили в свидетельства о рождении двойные имена. Среди них самыми популярными стали Сервет-Мусса, Вера-София, Анна-Анифе, Федора-Светлана, Девлет-Герей, Ар-Раян, Джан-Арслан, Халисе-Гуль.

САМЫЕ РЕДКИЕ

Несмотря на огромное многообразие имен, в прошедшем году все же удалось выделиться некоторым. Некоторые родители смогли выбрать для своих деток самые оригинальные имена. По словам Минюста, такие варианты были единичными.

- Это Астемир, Ильмиямин, Дженнетхан, Месут, Баходур, Арис, Иглай, Ибазер, Киримахон, Оминахон, Исмоил, Цотнэ, Рагдай, Якъуб, Курсаат, Мухаммадюсуф, Ораз, Аюб, Ханоглан, Аббос, Аарон, Севинч, Каталея, Шахноза, Ревет, Юсра, Царина, Иустина, Богиня, Виорика, Маро, Лямия, Люлья, Лала и Азизе, - заключили в ведомстве.

Также в департаменте ЗАГСа добавили, что в последнюю неделю 2022 года крымчане активнее регистрировали браки, а на свет появилось почти рекордное количество малышей. Так, всего за семь дней по всему полуострову зафиксировали 315 записей актов о рождении, из них на мальчиков – 170, на девочек - всего 145. Больше всего новорожденных было в Симферополе, Евпатории, Керчи, Ялте, в Симферопольском и Белогорском районах.

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