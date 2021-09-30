В Крыму нельзя записаться на регистрацию брака на «красивую дату» 02.02.2022

ЗАГСы Крыма и Севастополя работают только по пятницам и субботам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Влюбленные парочки чаще всего ставят в свои паспорта штампы, узаконивающие отношения, осенью. Но иногда берутся в расчет цифры, а не время года. Делается ставка на «красивую дату», в которой как можно больше одинаковых цифр.

Обычно в такие дни в ЗАГСах ажиотаж, а значит ближайший свадебный бум ожидается через три месяца, в феврале 2022 года: 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022.

- Записаться на «красивую дату»? - вежливо переспросили в ЗАГСе Симферополя на улице Пушкина. - Сейчас посмотрим на какой день недели выпадают эти числа.

Оказалось, что 2 февраля - это среда, 20 - воскресенье, 22 - вторник.

- Извините, в эти дни нет регистрации. Год тому назад провести церемонии бракосочетания, торжественную или нет, можно было практически в любой день недели, теперь же только в пятницу и субботу, - сообщили в ЗАГСе, ссылаясь на приказ свыше, который действует на всей территории Республики Крым.

Но даже в эти дни количество брачующихся пар ограничено, поскольку рабочий день не бесконечен, а на каждую новую ячейку общества нужно потратить полчаса.

- На октябрь вы уже не успеваете - все занято, да и заявление нужно подавать как минимум за один месяц. Можете подобрать себе дату в ноябре - с нашей помощью или самостоятельно через сайт Госуслуг, - посоветовали в ЗАГСе.

Крымский полуостров - это еще и Севастополь. Вот и решили некоторые попытать счастья в город-герое, хотя оказалось, что там такая же ситуация.

- Строго пятница или суббота, если другой день недели, то езжайте на материк. Страна большая может и найдется красивая дата, - сказали в ЗАГСе Севастополя.

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