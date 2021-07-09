Юрий Куклачев отметил в Ялте золотую свадьбу

В последнее время Крым часто выбирают в качестве места для свадьбы. Фото: Янина Павленко / ФБ

В День семьи, любви и верности известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев отметил свою золотую свадьбу в Ялте. Вместе с супругой они прилетели на полуостров, чтобы спустя 50 лет обновить клятву в ЗАГСе на южном берегу.

- Вот оно чудотворное влияние котиков. И жизнь продлевают, и брак укрепляют, - комментируют пользователи соцсетей из числа поклонников Куклачева.

К поздравлениям детей и внуков Куклачевых присоединилась и глава администрации Ялты Янина Павленко

Со своей женой артист познакомился на свадьбе друзей, когда им двоим было чуть больше 20. Сначала он не впечатлил Елену Гурину, и та просто избегала встречи с парнем простецкой внешности. Но спустя три месяца упорных ухаживаний девушка растаяла. И вот, уже 50 лет Юрий и Елена вместе.

- Нужно смотреть в одном направлении, мечтать, строить планы и каждый день благодарить друг друга за заботу. Характеры бывают разные, в любом случае нужна «притирка», и в этот момент нужно не опускать руки и верить в лучшее, - делятся юбиляры.

Вместе с супругой они прилетели на полуостров, чтобы спустя 50 лет обновить клятву в Ялтинском ЗАГСе. Фото: Янина Павленко / ФБ

Секретом долгих и крепких отношений супруги считают терпимость. Ведь если уметь быстро прощать вторую половинку, можно хоть каждый день начинать с улыбки и хороших слов.

К поздравлениям детей и внуков Куклачевых присоединилась и глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Пусть ваши чувства с годами не увядают, а прочность ваших отношений передается по наследству для создания могучей и счастливой династии. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, - пожелала она.

В последнее время Крым часто выбирают в качестве места для свадьбы. Многие заранее планируют свой медовый месяц именно здесь. Расписываются в родном городе, а потом, не снимая костюмов и фаты, сразу в аэропорт на ближайший рейс на полуостров.

Недавно свой счастливый день в Крыму провели и российская актриса Анастасия Макеева с предпринимателем Романом Мальковым. Свою свадьбу молодожены решили сыграть в Крыму на южном берегу, а всеми моментами счастья звездная пара делилась у себя в инстаграме.

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