Российская актриса Анастасия Макеева сыграла свою свадьбу в Крыму

Всего за несколько дней на полуострове счастливая звездная парочка успела побывать в Форосе, Коктебеле и в Ялте. Фото: Анастасия Макеева / Инстаграм

Российская актриса Анастасия Макеева стала законной женой предпринимателя Романа Малькова. Свою свадьбу молодожены решили сыграть в Крыму на южном берегу.

Моментами счастья звездная пара поделилась у себя в инстаграме. Всего за несколько дней на полуострове счастливая звездная парочка успела побывать в Форосе, Коктебеле и в Ялте. Здесь 29 мая они провели свадебное торжество, а на следующий день - обвенчались. У себя в инстаграме Анастасия показала весь процесс таинства и даже поездку на венчание, в котором семья едет в машине под песни Басты.

Моментами счастья звездная пара поделилась у себя в инстаграме

- Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства, - пишет актриса.

В своем блоге Макеева уже выложила красивые фотографии с праздничного торжества в белом свадебном платье

В своем блоге Макеева уже выложила красивые фотографии с праздничного торжества в белом свадебном платье. Подписчики бурно отреагировали на такую новость и осыпали комплиментами 39-летнюю актрису. Но не обошлось и без критики. Некоторые комментаторы отметили, что наряд невесты подобран плохо, ведь «белое платье и фата подходит только для юных и невинных девушек», но никак не для взрослой женщины.

Напомним, как только на полуострове наступает лето, в Крым толпами спешат российские звезды. На прошлой неделе Ольга Бузова арендовала целый парк в Партените для своего ужина, а несколько дней назад российская певица Алена Свиридова приехала в Керчь на свою дачу.

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