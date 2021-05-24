Просто ужин, просто в арендованном парке: Бузова «кайфанула» в Партените

Бузова отдыхала в Японском саду парка. Фото: Imstagram Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз эпатировала публику. Шоу-дива арендовала часть парка Айвазовского в Партените, чтобы поужинать с размахом под аккомпанемент музыкантов.

Для фешенебельного ужина Бузова выбрала одну из самых живописных частей парка – японский сад. Он занимает площадь примерно 1,5 тысячи квадратов. Здесь есть чайный и гостевой домики, каменные фонари, уникальный мостик над водой и даже чаша для омовения.

- Я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Просто ужин, просто в арендованном парке. Просто весь вечер играют и поют музыканты. Это чистый кайф. Как тут круто! Здесь такая красота!, - написала телезвезда в своем Инстаграме.

Как видно по сториз, Ольга, смеясь, прыгает по японскому мостику на воде и восторгается окружающей обстановке. Правда, подписчики искреннему счастью Ольги не поверили и накинулись на звезду, мол, у нее уже психоз, и улыбка на лице совсем не искренняя.

«Видно же, что от чего-то тебя колбасит», «Я очень-очень счастлива и кайфую, не видите, как я «искренне» смеюсь и радуюсь!», «Сама себе заказываю парки, вертолеты, гуляю. Ляпота! Счастлива я, не видите, что ли!» - пишут пользователи.

Чтобы дать ответ хейтерам, Ольга опубликовала следующий пост:

- Мне совершенно неважно, что думают обо мне люди. Все мои поступки, будь они плохие или хорошие, обдуманные или спонтанные - и есть моя жизнь. Я рискую, прощаю, люблю, ненавижу, радуюсь, огорчаюсь, иногда забегаю вперед, иногда боюсь и не решаюсь.

Ольга Бузова часто бывает в Крыму. Так, около месяца назад телезвезда кормила лебедей на озере под Саками, чем также вызвала бурю негодований со стороны общественности.

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