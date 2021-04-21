Пикантное фото Ольги Бузовой в Крыму высмеяли пользователи соцсети

Ольга Бузова очень красивая девушка. Фото: buzova86/ Instagram buzova86

Известная российская певица и блогер Ольга Бузова приехала в Крым на съемки. Во время своего визита порадовала своих поклонников видео, как она кормит лебедей на озере Сасык-Сиваш около Евпатории. А перед тем, как покинуть полуостров, звезда выложила пикантный снимок.

- Как я счастлива, что со временем научилась совмещать работу с отдыхом. Когда ты работаешь в удовольствие, и еще удается немного отдохнуть - это так здорово. Вчера был шикарный съемочный день, и не менее шикарный вечер, - этот пост в Instagram Бузова проиллюстрировала весьма горячей фотографией.

Артистка вышит свежим воздухом на балконе топлес - наполовину завернутая в белое одеяло. Назвать снимок неподобающим нельзя, поскольку девушка стоит вполоборота и не демонстрирует голый бюст.

Просто хрупкая, изящная женская фигурка. Красивое, не лишенное фривольности фото.

Пользователей по-разному оценили картинку.

- А что матрас на себя не намотала?! – зло высмеял пост один из подписчиков.

- Ольга, никому это не надо, не поднимай себя на смех, - поддержал другой.

Большинство же фанатов выразили восхищение: «Оля-красотка, ты все умеешь и позировать. И танцевать. И отдыхать»; «Икона»; «Само совершенство».

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