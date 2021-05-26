Еле пупок прикрывает, а на коленке дырка: Бузова попала под шквал критики за фото в монастыре Симферополя

Подписчики очень критически отнеслись к фотографиям певицы. Фото: Instagram Ольги Бузовой

Певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опять попала под шквал критики после того, как в ее профиле появилось несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Пользователи резко отреагировали на внешний вид звезды, который, по мнению людей, не подходит для визита в храм.

Звезда телешоу выставила в свой инстаграм фотографию с батюшкой. Фото: Instagram Ольги Бузовой

В монастырь Бузова пришла в спортивном костюме с коротким топом еле-еле прикрывающем пупок, в штанах с дыркой над коленкой и без платка на голове.

- Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у этого святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда, - подписала пост Бузова.

В монастырь она пришла в спортивном костюме с коротким топом. Фото: Instagram Ольги Бузовой

Подписчики очень критично отнеслись к таким фотографиям.

- А что не в трусах? Как это - в такое место с голым пузом? - возмутились в комментариях.

- А с голым пупком можно в монастырь? - поддержали другие.

Но нашлись и те, кто решил заступиться за любимицу, мол, богу все равно на внешний вид, главное - быть человеком.

Напомним, Ольга Бузова на выходных уже эпатировала публику тем, что арендовала часть парка Айвазовского в Партените, чтобы поужинать под звуки живой музыки. Для этого она выбрала японский сад с чайным и гостевым домиком, каменными фонарями, уникальными мостиками над водой и даже чашей для омовения.

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