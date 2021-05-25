«Кефирчик и домашние яйца»: Певица Алена Свиридова показала свою дачу в Керчи

Свиридова прилетала на отдых в Крыму всего на несколько дней. Фото со страницы певицы в социальных сетях

Как только на полуострове наступает лето, в Крым толпами спешат российские звезды. Кто-то на концерт, а кто-то на заслуженный отдых. Несколько дней назад Ольга Бузова арендовала целый парк в Партените для своего ужина, а сегодня российская певица Алена Свиридова приехала в Керчь на свою дачу.

В Инстаграме артистка рассказала, что свой домик в Крыму она стала посещать с завидной регулярностью. Ее даже не останавливают расстояния - всего-то тысяча километров.

В своем домике у моря певица бывает как минимум раз в месяц

- Понятие расстояния сильно изменилось для меня в последнее время. Что там говорится про бешеную собаку и круг? Правильно:) Керченскую дачу воспринимаю уже как просто дачу. Сел да поехал. Собираться мне не нужно, ничего с собой не беру. Телефон, очки, ключи. Билет в приложении, посадочный в почте, аэроэкспресс - по расписанию. Все рассчитано поминутно. Приехал и пошел на посадку, - отмечает певица.

Идеальным временем для полета Свиридова считает вечер. Целый день делаешь дела, а потом выходишь из дома, болтаешь по телефону в аэроэкспрессе, пьешь апельсиновый сок и на посадку, отмечает звезда.

На своей крымской даче певица даже завела кошку

- В полете час пятьдесят читаешь книжку. В Анапе тебя встречает знакомый водитель с идеально чистой машиной, потом час тридцать - и ты дома:) Цветы благоухают, соловей заливается, все идеально чисто, уютно, супчик на плите, кефирчик и домашние яйца в холодильнике, зелень на грядке, гитара в кофре:) счастье, - пишет у себя в инстаграме Свиридова.

На крымской даче певица даже завела кошку. Ее она ласково называет Подружкой.

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