«Началось в колхозе утро!»: В Керчи затопило дачу Алены Свиридовой

Алена Свиридова приехала на отдых в Крым еще в июне. Фото со страницы певицы в социальных сетях

Российская певица Алена Свиридова продолжает проводить свой отпуск в Крыму. Еще в июне она успела поселиться на даче в Керчи, но блаженный крымский отдых прервал внезапный потоп. Об инциденте звезда сообщила в своем Instargam.

Возмущенная артистка сняла видео с обращением к местной администрации.

- Началось в колхозе утро. Дорогой водоканал и администрация города Керчи! У вас колоссальные потери воды, потому что веками не меняется ничего!!! При том, что постоянно не хватает воды населению! Замените водопровод!, - пишет разъяренная артистка.

Свиридова рассказала, что два года назад ее улицу разрыли и положили рядом трубы. Почти год из-за этого люди утопали в грязи.

- Я сбилась со счета, сколько раз вызывала аварийку! Где трубы? Где деньги? Где совесть? Где асфальтированиях дорога, которая, как я знаю, есть в проекте реконструкции нашего района? Осенью без резиновых сапог в магазин не дойдешь. Утонешь. Стыдно. 21 век, кажется, - заключает певица.

Так отзывается артистка о местном Водоканале. Фото со страницы Алены Свиридовой в социальных сетях

Напомним, этим летом Крым активно посещают российские звезды: кто-то едет сюда на отдых, кто-то по работе. На солнечный полуостров постоянно приезжает по нескольку артистов, певцов и политиков.

На прошлой неделе в Крыму отдыхали Митя Фомин, Пелагея, Ольга Бузова и Пухляш из из группы Little Big, а на днях Дима Билан выкладывал в свой Instagram видео, как он купается в Черном море.

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