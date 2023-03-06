Цветочный бум: «Комсомолка» узнавала, почем нынче весеннее настроение в Крыму

Тюльпаны остаются самыми популярными цветами к 8 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая цветочная эйфория начинается на улицах крымских городов. В преддверии 8 марта торговцы цветами как грибы после дождя появляются буквально на каждом шагу. Желтые, розовые, сиреневые, белые и традиционные алые - от разнообразия цветовой гаммы разбегаются глаза. Но неизменным символом женского дня и самым востребованным остается тюльпан – классический или сортовой. Его дарят мамам, женам, подругам, сестрам, учителям. Второе место по популярности, по словам флористов, занимает роза.

«Комсомолка» решила выяснить, насколько выросли в цене главные атрибуты весеннего праздника, и отличаются ли цены на цветы в разных городах полуострова.

ЯЛТА

Как оказалось, классические тюльпаны в целом по Крыму стоят одинаково – от ста рублей за шутку. А вот сортовые пионовидные, самые дорогие на сегодняшний день, пожалуй, в Ялте. Цена на них на Южном берегу доходит до 150 рублей, в то время как в остальной части полуострова редко где превышает 130 рублей за штуку.

- Цены на цветы в этом году даже немного ниже прошлогодних, так как другой курс доллара - уверяет флорист ялтинского магазина «Рандеву».

Голландских тюльпанов в этот раз на прилавках нет. Цветы местные или выращенные в Краснодарском крае. Зато розы, как уверяют продавцы, приехали в Крым из Голландии, Бельгии и Армении. В большинстве цветочных магазинов их цена стартует от 200 рублей за штуку.

Классический букет из пяти тюльпанов обойдется в пятьсот рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СЕВАСТОПОЛЬ

При этом севастопольские флористы, наоборот, отмечают рост цен в сравнении с прошлым годом.

- Год назад тюльпан стоил 90-100 рублей за штуку, в этом году от ста рублей,- рассказывают продавцы весеннего настроения.

Самые ходовые розы с высотой стебля 60 сантиметров в цветочных лавках Севастополя продают в среднем по 180-200 рублей за цветок, выращенный в Крыму, и по 240-260 рублей за импортный, рассказали в цветочном салоне «Букетный период» в Севастополе.

По цене розы и пахучие гиацинты – 200 рублей букетик. Ирисы от 100 рублей, фрезии от 60 до 160-ти.

СИМФЕРОПОЛЬ

Огромный выбор цветов в Симферополе. Тюльпаны можно купить за 100-120 рублей за цветок, крымская роза стартует в цене от 180-ти, импортные доходят до 300 рублей за штуку.

ЕВПАТОРИЯ

От 100 до 120 рублей тюльпаны и в Евпатории. За красавицу-розу в зависимости от высоты стебля и страны происхождения просят от 100 до 300 рублей. Ирисы 100-120 рублей.

Голландские розы в этом году доходят в цене до 300 рублей за штуку Фото: Андрей АБРАМОВ

ФЕОДОСИЯ

Отдельные цветочные мастерские Феодосии торгуют исключительно дорогими сортовыми тюльпанами по цене 130 рублей за штуку. Традиционно на уличных раскладках цветы дешевле, но не ниже ста рублей.

Розы, как и везде в Крыму – от 200 рублей.

Боясь, что ближе к празднику цветы подорожают, некоторые крымчане покупают букеты уже сегодня.

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