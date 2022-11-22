«Это фейки»: Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей Армянска

Глава Крыма призвал жителей региона ориентироваться на официальные источники информации. Фото: Сергей Аксенов/tg

Информация о якобы действующей эвакуации в Армянске на границе Крыма и Украины, которая на днях облетела все соцсети и Telegram-каналы, - очередной фейк украинских спецслужб. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, не так давно в Сети появилась очередное фейковое сообщение о массовой эвакуации с северного города Крыма. Однако информация далека от реальной ситуации на полуострове, поэтому украинская сторона делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию.

- Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации, - отметил Аксенов.

Он также добавил, что все работы по обеспечению безопасности на полуострове по поручению президента России проводятся ежедневно, поэтому республике ничего не угрожает. Глава Крыма добавил, что жителям региона все же стоит ориентироваться на официальные источники информации и стараться не поддаваться бессмысленной панике.

Напомним, ранее для обеспечения безопасности на территории Крыма начались фортификационные работы. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, это нужно было для надежной защит крымчан.

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