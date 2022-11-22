ФСБ задержала 68 подпольных оружейников по всей России, в том числе в Севастополе

Фото: пресс-служба ЦОС ФСБ/скриншот из видео

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии пресекли деятельность 68 человек по изготовлению и продаже оружия в 31 субъекте Росси, в том числе в Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге.

- Пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, - сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

Обыски по адресам проживания задержанных были проведены в октябре текущего года. Было изъято более трехсот единиц огнестрельного оружия. Кроме того, были обнаружены 83 артиллерийских снаряда и мин, пять десятков гранат, 15 запалов, более 18 килограммов пороха и тротила, более 15 тысяч патронов и многое другое. В результате была закрыта 31 подпольная мастерская.

Напомним, ранее ФСБ задержала 20-летнего парня, готовившего поджог топливного склада в Севастополе. По месту жительства молодого человека обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

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