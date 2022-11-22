«Стала очень популярной»: собака по кличке Сарделька вернулась с зоны спецоперации домой в Крым

Лабрадор с милой кличкой Сарделя за несколько недель стала настоящим героем. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Собака специального назначения, которая месяц назад отправилась из Крыма в зону СВО, на днях вновь вернулась домой. О долгожданном возвращении КП-Крым рассказал ее хозяин – владелец симферопольского приюта «Лабрадом».

Лабрадор с милой кличкой Сарделя за несколько недель стала настоящим героем. Наравне с людьми она проявляла мужество и героизм. По словам хозяина, за все время нахождения в зоне СВО собака успела сделать многое. Каждый день она помогала освобождать людей под завалами и обезвреживать мины. Теперь с чувством выполненного долга вернулась туда, где ее так ждали.

БЫЛА ЦЕННЫМ БОЙЦОМ

- Мне передали слова благодарности за то, что Сарделька была очень ценным бойцом. Очень много сделала и спасла жизни людей. Но о конкретных достижениях мне, к сожалению, не признаются, так как это секретная информация, - рассказывает Дмитрий.

Зарделся смогла выполнить все поставленные задачи. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

По его словам, не каждое животное могут отправить в зону специальной военной операции. Для этого оно должно обладать определенным набором навыков. Например, до попадания на фронт Сарделя прошла очень много разных обучений и подготовок. Но на этом хозяин не планирует останавливаться, впереди собаку ждет еще много новых тренировок.

- Сейчас она приехала домой на передышку, так как российские войска временно вышли с территории Херсонской области, но через время она снова отправится защищать нас, поэтому расслабляться нельзя, - отмечает хозяин.

ПОЯВИЛИСЬ ХЕЙТЕРЫ

Сарделька стала очень популярной. За время пребывания на фронте лабрадор завела себе много новых поклонников. Своим героизмом и отвагой она покорила некоторых военных, которым она часто помогала. Но не обошлось и без злых хейтеров. Как рассказал ее хозяин, когда животное вернулось домой, на его номер начали поступать анонимные звонки и смс с угрозами от украинских номеров. На том конце провода Дмитрия запугивали и пытались всячески препятствовать его работе.

Собака стала настоящим спасателем. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

- Анонимы начали воевать с собакой-спасателем, которая искала обычных граждан под завалами. Людей засыпало обломками домов, а Сарделя их находила. Разве это что-то плохое? Наоборот, это помощь. Потом подключились еще и спамеры, которые завалили сообщениями с угрозами и опубликовали в Интернете мои данные от моего же имени, - рассказал Фролов.

Но настойчивость украинских каналов и пользователей Сети не испугала владельца «Лабрадома». Теперь он тщательно следит за личными данными и продолжает готовить Сарделю к следующему отправлению на фронт.

Напомним, в конце сентября, когда по всей стране вышел указ о частичной мобилизации, Дмитрий Фролов объявил о помощи бойцам. Он решил спасти от одиночества питомцев и создал проект «Резервист» в своем приюте «Лабрадом». К нему на передержку призванные в рамках мобилизации бойцы начали отдавать своих четвероногих друзей. На сегодняшний день у волонтера около 70 собак. Он обустроил отдельные вольеры для новых питомцев и обеспечил их заботой. Всех животных приют принимает абсолютно бесплатно.

Также во время пандемии коронавируса держали собак, чьи хозяева попали в больницу. Для них в «Лабрадоме» были созданы все условия. Позже некоторых пушистиков забрали обратно домой.

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