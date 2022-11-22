Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО, сбиты уже два беспилотника

В Севастополе работают дежурные силы ПВО Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбито уже два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности, – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, никакие гражданские объекты не пострадали. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним 29 октября Севастополь подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, силы Черноморского флота отразили атаку. Тогда были сбиты все БПЛА, а также надводный дрон-камикадзе.

Напомним, 12 ноября в Севастополе на две недели продлили «желтый» уровень террористической опасности, который был введен 31 августа после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Кроме того, в городе действует средний уровень реагирования.

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