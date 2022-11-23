В Крыму на восемь лет осудили мужчину, зарезавшего собутыльника ради изнасилования его супруги

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор 60-летнему россиянину без постоянного места жительства, который зарезал приятеля.

В середине лета 2022 года подсудимый пришел в гости к знакомой супружеской паре, проживающей в селе Виноградное, с рыбой и бутылкой водки. Хозяин видел плохо, а его жена была и вовсе слепа - ориентировалась в доме наощупь.

- В ходе распития алкоголя и разговоров подсудимый выразил желание вступить в интимные отношения с супругой своего приятеля, женщина ответила отрицательно, за что тут же получила удар по голове, - говорится в сообщении.

Заступившийся за супругу муж получил не менее семи ножевых ударов в разные части тела, в том числе в область сердца, и, в результате, скончался на месте.

В суде обвиняемый свою вину отрицать не стал и раскаялся, извинившись перед потерпевшей. Следующие восемь лет и один месяц он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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