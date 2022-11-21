В Крыму пьяный мужчина пытался зарезать продавщицу

Житель Белогорского района предстанет перед судом за покушение на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Белогорского района предстанет перед судом за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, в начале августа нетрезвый мужчина напал с ножом на продавщицу одного из магазинов в селе Межгорье.

– В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее 3 ударов ножом в область живота. Потерпевшая оказала сопротивление, схватив нож, после чего действия обвиняемого были пресечены посетителями магазина, – говорится в сообщении.

Уголовное делом рассмотрит Белогорский районный суд.

Ранее сообщалось, что севастопольца осудили на 6,5 лет колонии за вымогательство, грабеж и разбой, совершенные в составе организованной группы. Уголовные дела в отношении организатора и других членов преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.

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