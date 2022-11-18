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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:25

Севастопольца осудили на 6,5 лет колонии за вымогательство, грабеж и разбой

Мужчине вынесли приговор по трем статьям
Екатерина НАЗАРОВА
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летнего жителя Севастополя приговорили к 6,5 годам колонии за вымогательство, грабеж и разбой, совершенные в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- В 2017 году на территории города Севастополя была создана преступная организованная группа, в которую входил подсудимый. На протяжении 2018 года он совершал грабежи, вымогательство и разбойные нападения на граждан, - говорится в сообщении.

Мужчину осудили по трем статьям. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении организатора и других членов преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.

Ранее в Крыму вынесли приговор врачу-онкологу, по вине которого погибла пациентка с опухолью. Врач решил самостоятельно провести операцию по остановке крови, несмотря на то, что это не было предусмотрено его обязанностями.

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