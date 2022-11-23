В Севастополе будут судить троих мошенников, похитивших 82 миллиона рублей под видом долевого строительства «Дома у моря»

В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить обязательства по строительству дома Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Севастополе перед судом предстанут трое мошенников 45, 46 и 47 лет, похитивших 82 миллиона рублей под видом долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, под предлогом возведения многоквартирного жилого дома, злоумышленники создали в Севастополе на улице Гавена, 7 жилищно-строительный кооператив «Дом у моря».

- В период с марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники организовали функционирование кооператива в офисах на территории Ленинского района г. Севастополя. Для привлечения пайщиков они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов, - говорится в сообщении.

Обманутыми в результате оказались 63 человека, которые в общей сложности отдали аферистам в качестве паевых взносов более 77 миллионов рублей.

Кроме того, они же с марта 2016 года по март 2018 года представили через 12 держателей маткапитала заведомо ложные сведения о строительстве данного дома в Пенсионный фонд. Обманув должностных лиц, они добились перечисления маткапитала на банковские счета ЖСК «Дом у моря» на сумму более 5 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела обманутые граждане подали иски о взыскании с виновных ущерба. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест. Далее делом займется суд.

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