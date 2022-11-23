Бронь пока невысокая: отельеры не ждут наплыва туристов в Крым на новогодние праздники

Каждый отель Крыма с радостью ждет гостей на Новый год, но с бронированием тянуть не стоит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летний туристический сезон в 2022 году официально признан «провальным». Отдыхающих было на 19% меньше, чем годом ранее, а причиной в основном стала отмена авиасообщения. И хоть ситуация с «закрытым небом» остается прежней, отельеры Крыма надеются на поток гостей хотя бы на новогодних праздниках.

«Комсомолка» узнала, как обстоят дела с бронированием жилья на полуострове на зимних каникулах, а также рассчитывают ли отельеры на загрузку прошлого года.

ЛЮКС НЕ ПОСТРАДАЛ

Несмотря на общее снижение спроса на развлечения и отдых, в отелях категории люкс загрузка на зимние каникулы вполне вероятно останется на уровне прошлого года. Так, количество забронированных номеров в самом популярном отеле-курорте Крыма - Mriya Resort&SPA на период с 30 декабря по 8 января уже достигает 80%, а загрузка непосредственно на новогоднюю ночь и того выше - 90%.

- Мы разработали выгодные специальные предложения на Новый год и предлагаем их гостям. Несмотря на влияние негативных внешних факторов, спрос на услуги курорта остается стабильным, - подчеркнули «КП-Крым» в пресс-службе отеля.

Стоит отметить, что самый дорогой номер в Mriya Resort&SPA в новогоднюю ночь стоит 420 тысяч рублей, а варианты «попроще» можно арендовать в пределах 100 тысяч.

Отельеры рассчитывают на аналогичную прошлогодней загрузку. Фото: пресс-служба отеля "Вилла Елена"

«Догнать» прошлогодние показатели планируют и в другом отеле класса люкс - «Вилла Елена» в центре Ялты. Как «Комсомолке» сообщил генеральный менеджер Илья Рыбальченко, на грядущие праздники некоторые гости забронировали жилье за год вперед.

- На данный момент в «Вилла Елена» процент загрузки на новогодние праздники составляет 15%. Речь идет о промежутке с 31 декабря по 2-3 января. Конкретно на новогоднюю ночь забронировано 10% номерного фонда, - отмечает отельер.

По словам Ильи Рыбальченко, на новогодних каникулах годом ранее отель был загружен на 52%, и руководство рассчитывает достичь таких же показателей. Однако отельер все же подтверждает, что пару лет назад интерес к новогодним предложениям в гостиницах был гораздо выше - сравнивать их не стоит.

ОТГОЛОСКИ ПАНДЕМИИ

По данным сервисов по бронированию жилья, проблем с поиском жилья любого класса сейчас не возникает - в каждом отеле полуострова имеются свободные номера. К сложностям работники сферы туризма были готовы еще этим летом, поэтому на снижение загрузки номерного фонда на зимних праздниках реагируют довольно спокойно.

- Ситуация сейчас не самая простая почти у всех, поэтому логично, что гостей будет не так много, как нам бы хотелось, - говорит администратор крымской гостиницы «Мечта», - Сильное снижение спроса пошло еще со времен пандемии, поэтому некоторые гостиницы попросту закрылись. Ну а тем, кто «выжил», остается только ждать и надеяться.

Совсем без гостей, по мнению собеседницы издания, отели Крыма не останутся, ведь строить бизнес на полуострове с расчетом только на туристов в принципе нельзя. Есть еще и местные жители, которые также не прочь сменить обстановку.

Многие отели подготовили на зимние праздники специальную программу, а владельцы гостевых домов "привлекают" отдыхающих скидками. Фото: пресс-служба отеля "Вилла Елена"

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ - ГОСТЕВЫЕ ДОМА

А вот желающим отдохнуть на новогодних праздниках большой компанией, либо же вдали от мирской суеты, стоит поторопиться. Частные дома по всему полуострову бронируются с небывалой скоростью - уже в конце ноября вариантов остается мало.

Причины тому просты - в первую очередь это относительно невысокая стоимость по сравнению с отелями. Забронировать такое жилье при этом, как правило, можно только от пяти суток. Как объясняет «КП-Крым» Ирина - одна из владелиц такого гостевого дома в Севастополе, сдавать индивидуальные дома посуточно на новогодних праздниках попросту невыгодно - если жилье забронируют лишь на сутки в Новый год, то оставшиеся праздничные дни он попросту будет «простаивать».

- Зимние праздники продолжаются именно пять дней, поэтому с точки зрения арендодателя сдавать жилье не посуточно, а на весь этот срок, выгоднее. Это удобнее и для гостей - я обычно просто предлагаю скидку в размере последнего дня проживания, - говорит Ирина.

Двухэтажный коттедж можно арендовать в любом городе полуострова, но поторопиться с выбором стоит уже сейчас. Средняя цена на новогодние праздники за сутки - 10 тысяч рублей, за неделю - 60 тысяч.

Маленький частный домик на двоих тоже можно забронировать на Новый год в Крыму. Средняя стоимость за сутки - 3,5 тыс. рублей.

КРЫМ В ДЕСЯТКЕ

По данным сервиса Tvil.ru, несмотря на «закрытое небо», Крым все же попал в десятку самых популярных мест для отдыха в России на новогодние праздники. Большинство тех, кто уже забронировал номера - жители ближайших к полуострову регионов. Средний чек аренды по данным сервиса составляет 6 тыс. 890 рублей за сутки. Большинство туристов бронируют номера на две ночи.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, во сколько обойдется отдых в гостиницах Крыма на зимних каникулах. Номера в четырехзвездочных отелях в среднем стоят от 7,5 до 11 тысяч за сутки, а жилье классом «пониже» можно найти и за 1500-2000 рублей.

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