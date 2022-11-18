Виллы за полмиллиона и маленькие домики у моря: сколько стоит жилье в Крыму на новогодние праздники-2023

Найти подходящие отели в Крыму на Новый год пока не проблема, но с поиском вариантов стоит поторопиться Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень в Крыму стремительно подходит к концу, и даже погода дает понять - зима не за горами. А это значит, что впереди не только суматошный декабрь, но и подготовка к новогодним праздникам.

Провести зимние праздники в новом городе - хорошее решение, ведь цены на проживание в это время зачастую вдвое ниже, чем летом и даже в бархатный сезон. Такой вариант подойдет не только туристам, но и крымчанам, решившим сменить привычную обстановку.

«Комсомолка» выяснила, во сколько обойдется жилье в крымских отелях на новогодних праздниках, куда лучше поехать и как заранее нужно бронировать жилье.

LUXURY-ОТДЫХ

Тем, кто хочет провести новогодние праздники в шикарной обстановке, советуем присмотреться к Южному берегу Крыма. Именно в Ялте находятся самые популярные отели класса люкс. Цены на зимних каникулах здесь ниже, чем летом. По данным сервисов по бронированию жилья, новогодняя ночь в первом пятизвездочном отеле Крыма - «Вилла Елена» - обойдется приверженцам luxury-отдыха в среднем в 24 тысячи рублей, а в апарт-отеле «Интурист» от 14-ти тысяч. Такие цены предлагаются за номера с видом на море с двуспальной кроватью, завтраком, личной парковкой и спа-процедурами. За шикарные номера категории «люкс» придется раскошелиться до 30-40 тысяч рублей.

Провести незабываемые новогодние каникулы можно в пятизвездочных отелях Крыма. Фото: пресс-служба отеля "Вилла Елена"

В популярном пятизвездочном отеле Крыма - Mriya Resort - новогодняя ночь обойдется еще дороже - официальный сайт предлагает варианты за 118 тысяч за номера категории «делюкс» и за 227 тысяч за «люкс». Президентские апартаменты площадью 600 квадратных метров, к слову, стоят 420 тысяч рублей. Повод раскошелиться?

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ

Оптимальным вариантом сменить обстановку на Новый год без особого вреда для накоплений, но все еще с приставкой -luxury станут четырехзвездочные отели. Найти их можно в любой части полуострова - от Севастополя до Поповки. Цены на зимних каникулах не кусаются - в среднем 7,5 тысяч рублей за ночь. Именно столько стоит номер полулюкс в отеле «Песочная бухта» в Севастополе, а в алуштинском Hayal Resort - почти 11 тысяч.

Новогодняя ночь в четырехзвездочном отеле в Крыму обойдется в среднем от 7 до 10 тысяч рублей. Фото: парк-отель "Песочная бухта"

Тем, кого море интересует в последнюю очередь, можно остановиться в отелях крымской столицы: четырехзвездочные гостиницы «Даяна» и «Ереван» готовы принять гостей всего за 4 тысячи рублей. За номера «люкс» и «премиум» придется раскошелиться в два раза больше, но в эту стоимость зачастую включен завтрак, обед и ужин, а также развлечения внутри гостиниц - бассейн, турецкая баня и конференц-зал для деловых встреч для тех, кто даже в Новый год планирует работать.

НОВЫЙ ГОД КАК ДОМА

Если хочется встретить Новый год в другом городе, но в домашней обстановке, хорошим вариантом будет арендовать квартиру или домик у моря. Но этот вариант не подойдет тем, кто не планирует находиться в новом месте долго - забронировать почти все такое жилье можно минимум на пять суток. Кроме того, хозяева зачастую просят внести залог в размере 30% от стоимости. На сервисах бронирования жилья подобных предложений пока что много, но стоит поторопиться. Очевидные плюсы - отсутствие других людей и относительно невысокая цена.

Так, за квартиру-студию в Ялте с 31 декабря по 5 января в среднем придется отдать 15 тысяч рублей (2500 за сутки), а аналогичный вариант в Севастополе, Феодосии или Коктебеле обойдется в 10-12 тысяч (1500-2000 рублей в сутки). Оптимальным вариантом для большой компании станет двухэтажный коттедж - арендовать такие можно в любом городе полуострова. Средняя цена за сутки - 10 тысяч рублей, за неделю - 60 тысяч.

Маленький частный домик на двоих тоже можно забронировать на Новый год в Крыму. Средняя стоимость за сутки - 3,5 тыс. рублей.

КОГДА СТОИТ БРОНИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

Вариантов размещения на новогодние праздники пока еще много. Однако с этим лучше не тянуть. Как «КП-Крым» рассказал генеральный менеджер пятизвездочного отеля «Вилла Елена» Илья Рыбальченко, некоторые гости зачастую бронируют номера на зимние каникулы за год.

- Многие из наших постоянных гостей бронируют отдых на новогодние каникулы, когда приезжают к нам во время летнего отпуска. Что касается «массового спроса» на новогодний период, то это традиционно осень-зима: октябрь-ноябрь и первая половина декабря. Так было всегда, - отмечает отельер.

Отельеры рассчитывают на аналогичную прошлогодним праздникам загруженность. Фото: пресс-служба отеля "Вилла Елена"

По словам Ильи Рыбальченко, большинство гостей в последнее время бронируют отдых «впритык», а на праздничные даты - за две-три недели до заезда. Именно конец ноября-начало декабря в отелях считается «пиком бронирования», поэтому с выбором подходящего варианта стоит поторопиться уже сейчас.

- На новогоднюю ночь у нас уже забронировано 10% номерного фонда, а в прошлом году на зимних каникулах отель был загружен на 52%. Конечно, хотелось бы в нынешнем году как минимум повторить этот показатель, - заключил генеральный директор пятизвездочного отеля.

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