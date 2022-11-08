Рок-отель и свадебный люкс: где остановиться в Крыму в ноябре 2022 года и сколько это будет стоить

В конце осени на Крымском полуострове можно найти отели на любой вкус и кошелек Фото: Евгения ГУСЕВА

Провести отпуск в Крыму можно в любое время года - жаркий летний зной и пляжные развлечения сменяются легкой прохладой в горах. В любом городе полуострова можно найти отдых на свой вкус, ведь неспроста турсезон в Крыму не заканчивается.

Считается, что приезжать на полуостров не в сезон выгоднее - из-за небольшого потока людей отельеры снижают цены на жилье в несколько раз. «Комсомолка» выяснила, так ли это на самом деле.

СУДАК

Отдохнуть на юго-востоке Крыма в последний месяц осени можно без особых финансовых потерь. В Судаке и его окрестностях можно заняться рыбалкой, насладиться красивыми пейзажами и сходить в поход в горы. Ночевать в палатке не обязательно - в городе можно найти отели на любой вкус и кошелек.

Цены на гостиницы эконом-класса в Судаке действительно снизились. По данным сервиса Tvil.ru, в среднем проживание для двоих обойдется в 1100 рублей, тогда как еще в сентябре стоимость аналогичных номеров достигала 1700-1800 рублей. В эту плату, как и прежде, включена парковка, душ и холодильник в номере, телевизор, а также Wi-Fi. За завтрак нужно будет доплатить порядка 300 рублей с человека.

Что касается номеров категории «люкс» в пяти минутах ходьбы от набережной и с видом на Генуэзскую крепость, то они, как и прежде, недешевы - до 20 тыс. рублей за сутки. Здесь помимо стандартных удобств, гости смогут насладиться просторной ванной комнатой, бассейном на территории отелей и спа-процедурами, включенными в стоимость. Неплохое решение для свадебного мини-путешествия.

В Крыму можно остановиться в фешенебельных номерах категории "люкс". Фото: официальный сайт отеля "Сота"

ФЕОДОСИЯ

Цены на отели в Феодосии остались практически на том же уровне, что и летом. В среднем день проживания в двухместном номере будет стоить от 1800 рублей, в номере на троих - от 1900 рублей. За завтрак нужно будет доплатить еще около 300 рублей с человека. Можно найти варианты и дешевле - от 1000 рублей за сутки проживания, однако, до центра города и моря в этом случае придется добираться около четырех километров.

Номера для семей с детьми обойдутся в среднем в 2500 рублей. За такую же цену можно найти и «особые» предложения - номера с джакузи.

Цены на номера категории "стандарт" в Крыму остались практически на "летнем" уровне, однако, теперь их не нужно бронировать на месяц вперед - практически все отели полуострова свободны. Фото: официальный сайт отеля "Виа Отель"

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

Желающим отдохнуть на Южном берегу Крыма вдали от городской суеты, лучше всего останавливаться в небольших населенных пунктах, таких как Гурзуф и Симеиз. При желании здесь можно найти номера и комнаты в гостевых домах, стоимость которых начинается от 1500 рублей в сутки. Сервисы по бронированию жилья также предлагают и однокомнатные квартиры от 2000 рублей в сутки - остановиться в них могут до четырех человек. В среднем, стоимость стандартного номера категории «эконом» обойдется в 2000 рублей на двоих. Сюда включены все удобства в номере, Wi-Fi, телевизор, а иногда даже и бассейн на территории отеля.

Фешенебельные отели Крыма осенью снизили цены практически вдвое - чем не повод насладиться спа-процедурами? Фото: Ирина ГЕРЦ

В Ялте цены на жилье начинаются в среднем от 1700 рублей за двухместный номер эконом-класса. Летом они были не сильно выше, но бронировать номера приходилось как минимум за месяц до поездки - таковы особенности популярного курорта. Теперь же отсутствие большого количества туристов желающим провести отпуск в конце осени только на руку - практически во всех популярных отелях города имеются свободные комнаты на любой вкус и кошелек.

СЕВАСТОПОЛЬ

Провести отпуск на Крымском полуострове и не посетить город-герой Севастополь будет большой ошибкой. К тому же, вариантов, где остановиться, в конце осени хоть отбавляй.

Интересными отелями Севастополь, пожалуй, славится больше остальных городов полуострова. Помимо стандартных гостиниц, стоимость которых начинается от 1200 рублей в сутки (завтрак не включен), желающие отдохнуть, могут без труда найти и более интересные варианты. Так, цены на полулюксы в ста метрах от моря в ноябре снизились почти в два раза, и вместо 10 тысяч рублей за ночь, как было летом, насладиться VIP-отдыхом в четырехзвездочном отеле можно за 5200 рублей. В стоимость уже включены завтрак на двоих, бассейн на территории, большая ванная комната и, конечно же, парковочное место.

Поклонники музыки могут смело отправляться в Любимовку - переночевать здесь можно в настоящей обители рок-н-ролла. В преддверии зимы, цены не кусаются.

В Севастополе можно найти отели на любой вкус, к примеру, этот - для поклонников рок-музыки. Фото: официальный сайт отеля Hotel California

Уже сейчас фанаты панк-рока за 1600 рублей могут арендовать номер, посвященный творчеству группы Sex Pistols, а за две тысячи рублей разместиться в «музее Боба Дилана».

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