В Севастополе задержана пьяная женщина, которая сожгла венки в Вечном огне

Фото: УМВД по Севастополю

Жительница Севастополя сожгла памятные венки, установленные возле Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Женщину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма (статья 214 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального УМВД.

– Предварительно установлено, что 40-летняя местная жительница бросила в Вечный огонь два памятных венка, установленных возле Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, – сообщили в ведомстве.

Очевидец сообщил о происходящем в правоохранительные органы, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали женщину и передали наряду патрульно-постовой службы полиции. После медосвидетельствования выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

– Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и публичное оскорбление представителя власти, – отметили в региональном УМВД.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор мужчине, разграбившему братскую могилу жертв фашизма. Он приговорен к 2 годам 7 месяцам лишения свободы

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