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Общество24 ноября 2022 9:38

Не было шанса на выживание: дельфин, которого шесть дней спасали зоозащитники, скончался

Самец белобочки страдал от вирусной пневмонии
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымские зоозащитники несколько дней делали все возможное, чтобы спасти больное млекопитающее

Крымские зоозащитники несколько дней делали все возможное, чтобы спасти больное млекопитающее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дельфины - одна из визитных карточек Черноморского побережья. Практически каждый представляет их большими и дружелюбными животными, всегда полными сил и энергии. Но, к сожалению, многим из этих млекопитающих нужна помощь.

Как и людей, дельфинов не обходят стороной травмы и инфекции, но шансов на выживание в таких ситуациях у животных гораздо меньше. Зоозащитники и волонтеры пытаются помогать млекопитающим, попавшим в беду, но получается это, увы, не всегда. Так произошло и с дельфином по имени Нико, которого пытались спасти почти неделю. Но болезнь взяла свое и несчастное животное скончалось.

- Он страдал от вирусной пневмонии, и, когда его нашли в Стрелецкой бухте Севастополя, был настолько слаб, что едва мог пошевелиться. Дельфин из последних сил хватался и опирался головой обо все, до чего мог дотянуться, чтобы не пойти ко дну, - рассказали в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

Как отмечают в центре реабилитации дельфинов, к сожалению, такие ситуации происходят достаточно часто из-за недостаточной медпомощи.

Шансов на выживание у млекопитающих было бы больше, если бы в Крыму существовала специализированная стационарная лечебница. Создание такого центра и закупка оборудования обойдется примерно в три миллиона рублей. В мае 2022 года общественники запустили сбор средств на эти цели, и собрать удалось уже более 750 тысяч.

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