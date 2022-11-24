Не было шанса на выживание: дельфин, которого шесть дней спасали зоозащитники, скончался

Крымские зоозащитники несколько дней делали все возможное, чтобы спасти больное млекопитающее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дельфины - одна из визитных карточек Черноморского побережья. Практически каждый представляет их большими и дружелюбными животными, всегда полными сил и энергии. Но, к сожалению, многим из этих млекопитающих нужна помощь.

Как и людей, дельфинов не обходят стороной травмы и инфекции, но шансов на выживание в таких ситуациях у животных гораздо меньше. Зоозащитники и волонтеры пытаются помогать млекопитающим, попавшим в беду, но получается это, увы, не всегда. Так произошло и с дельфином по имени Нико, которого пытались спасти почти неделю. Но болезнь взяла свое и несчастное животное скончалось.

- Он страдал от вирусной пневмонии, и, когда его нашли в Стрелецкой бухте Севастополя, был настолько слаб, что едва мог пошевелиться. Дельфин из последних сил хватался и опирался головой обо все, до чего мог дотянуться, чтобы не пойти ко дну, - рассказали в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

Как отмечают в центре реабилитации дельфинов, к сожалению, такие ситуации происходят достаточно часто из-за недостаточной медпомощи.

Шансов на выживание у млекопитающих было бы больше, если бы в Крыму существовала специализированная стационарная лечебница. Создание такого центра и закупка оборудования обойдется примерно в три миллиона рублей. В мае 2022 года общественники запустили сбор средств на эти цели, и собрать удалось уже более 750 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чип не считался: в скандале с афалинами, которые были выброшены из дельфинария Flipper, появились новые подробности

Вечером 14 ноября на одном из пляжей под Севастополем обнаружили мертвое млекопитающее (подробнее)