Чип не считался: в скандале с афалинами, которые были выброшены из дельфинария Flipper, появились новые подробности

Афалины прожили в неволе практически всю жизнь, поэтому совершенно не приспособлены к естественной среде обитания. Фото: личный архив тренера дельфинов Степана Оськина

Афалина, найденная вечером 14 ноября на пляже в селе Осиповка под Севастополем точно не одна из млекопитающих, выброшенных в открытое море хозяином дельфинария Flipper Владимиром Калниболотским. К такому заключению пришла сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре обнаруженной афалины.

Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил о том, что под Севастополем нашли мертвую самку дельфина, которая могла оказаться одной из несчастных млекопитающих, бесчеловечно выброшенной в открытое море 2 ноября - афалиной Зоей. Однако эта версия не подтвердилась.

О том, где сейчас находятся четыре дельфина - Степа, Майя и Тоша с Зоей - пока неизвестно. В поисках животных участвуют 12 волонтеров, которые работают ежедневно в две смены. Изначально поиски пропавших млекопитающих велись с моря - было задействовано одно судно, но на данный момент они временно прекращены.

Как сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей, о том, что найденный мертвый дельфин точно не Зоя, свидетельствуют сразу несколько факторов.

- Рисунок окраса животного не совпадает с окрасом дельфинов из дельфинария Flipper. Кроме того, найденная самка длиннее афалины Зои, за которую ее изначально приняли по фотографии, примерно на 25 сантиметров, - говорится в сообщении.

Совпадений с Зоей специалист не нашла и при сравнении спинных плавников и зубов - на челюсти найденной афалины обнаружили скол, которого не было у Зои. Еще один немаловажный момент: в дельфинарии для контроля за состоянием животных регулярно проводились анализы крови. У обнаруженного млекопитающего следы от уколов отсутствуют.

И, наконец, самое главное - чип у животного не считался. Официальное заключение о том, что самка дельфина точно не Зоя, будет получено после вскрытия.

Напомним, полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из чувства мести - афалин Степу, Тошу, Майю и Зою у него планировалось забрать через суд. Как «КП-Крым» уточнили в пресс-службе севастопольской полиции, новой информации по данному поводу пока не сообщается.

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