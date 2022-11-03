После скандала с афалинами, выброшенными в море, полиция Севастополя завела уголовное дело о жестоком обращении с животными

Сейчас активно ведутся поиски млекопитающих, а губернатор Севастополя попросил горожан сообщать о каждом замеченном в море дельфине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. Они долгое время беспомощно зависали на месте, бились и пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, однако, млекопитающих хладнокровно буквально отправили на верную смерть.

После сообщений горожан, полиция немедленно прибыла на место происшествия, однако, найти бедняг уже не удалось. В УМВД города-героя возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- В настоящее время сотрудниками полиции проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными, назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия, - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры города-героя, поставившей ситуацию на контроль, виновником случившегося является директор дельфинария Flipper Владимир Калниболоцкий. Ранее надзорное ведомство уже проверяло деятельность злополучного учреждения - на корм для животных не было необходимых документов.

По информации ряда Tg-каналов, предприниматель решил избавиться от афалин, так как они обходились ему слишком дорого. Несмотря на многочасовые поиски, найти несчастных животных пока не удалось.

К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок «вопиющим». Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин. Усложняет ситуацию то, что афалины жили в неволе более десяти лет и попросту не приучены к естественной среде обитания.

Помочь в поисках несчастных животных могут помочь и севастопольцы. Губернатор Михаил Развожаев попросил сообщать о каждом замеченном в море дельфине в комментариях в его Tg-канале.

К ситуации подключились также сотрудники центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». Любую информацию об афалинах просят сообщать на горячую линию по телефону +7 (978) 032-68-52.

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