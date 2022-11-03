Михаил Развожаев призвал севастопольцев сообщать о каждом замеченном дельфине

Дельфинов выбросили в открытое море вечером 2 ноября. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополе проходит масштабная операция по поиску четырех дельфинов, которых хозяин выбросил в открытое море. Животные жили в неволе более десяти лет, поэтому не приучены к естественной среде.

Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, ищут дельфинов с 7 часов утра 3 ноября. В поисках несчастных афалин задействованы сотрудники Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, а также специалисты дельфинария из Коктебеля. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора.

Напомним, речь идет о вопиющем случае, произошедшем вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и выбросили их в море.

На данный момент был замечен только один дельфин, но тот ли это самый, выяснить не удалось - животному удалось уплыть. Михаил Развожаев призвал горожан помочь с поисками.

- Большая просьба ко всем севастопольцам: если вы увидели дельфинов, пишите комментарии. Будем оперативно проверять указанные направления, - отметил губернатор.

Сообщить можно в комментариях в Tg-канале главы Севастополя.

Поисками животных занимаются также сотрудники центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». О замеченных дельфинах просят сообщать на горячую линию по телефону +7 (978) 032-68-52.