Прокуратура Севастополя подключилась к ситуации с выброшенными в море дельфинами

Афалины внесены в Красную книгу РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Севастополя проводит проверку информации о четырех афалинах, выброшенных хозяином в открытое море. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, животные, включенные в Красную книгу России, были выпущены директором дельфинария Flipper.

- По первоначальной информации, морские млекопитающие - два самца и две самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО «Биологическая станция». Согласно пояснениям его директора, они принадлежат ему с 2012 года, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, речь идет о вопиющем случае, произошедшем вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и выбросили их в море. Позже к делу подключился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин. Усложняет ситуацию то, что животные жили в неволе более десяти лет и попросту не приучены к естественной среде обитания.

Директору дельфинария грозит уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а также административка за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, ранее природоохранная прокуратура уже проверяла деятельность злополучного дельфинария.

- Выявлены нарушения, касающиеся отсутствия необходимых сопроводительных документов на корма для животных. Прокурором руководителю дельфинария внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены, - отметили в пресс-службе прокуратуры.