«Мстил, понимая, что их отберут»: бывший тренер севастопольского дельфинария рассказал, почему бизнесмен решил выбросить афалин в море

Степан Оськин тренировал пропавших дельфинов много лет, считая их родными. Он надеется, что за бесчеловечный поступок его бывшего начальника привлекут к ответственности. Фото: личный архив Степана Оськина

Вечером 2 ноября в Севастополе произошло шокирующее событие - владелец дельфинария в Парке Победы выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде, несмотря на то, что млекопитающие долгое время бились и пытались бросаться на бетонные плиты.

К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок «вопиющим». Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин, однако, найти их пока не удалось. Сейчас поиски несчастных животных с моря временно приостановили, но волонтеры не теряют надежды и продолжают с берега обследовать прибрежные территории.

Полиция Севастополя уже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль. По данным надзорного ведомства, виновником случившегося является директор дельфинария Flipper и ООО «Биологическая станция» Владимир Калниболотский.

Ранее в разговоре с корреспондентом «КП-Крым» бизнесмен отказался объяснить мотивы своего поступка.

- Скажите, что я пьян, - заявил Калниболотский, что, вероятнее всего, было правдой.

За судьбу четырех пропавших афалин сейчас переживает весь полуостров. Как выяснилось, в дельфинарии давно все было не так гладко.

О том, как жили пропавшие афалины и почему владелец дельфинария решился на шокирующий поступок, «Комсомолке» рассказал бывший сотрудник ООО «Биологическая станция», тренер Степан Оськин.

Степан Оськин с 2015 года был тренером в Коктебельском дельфинарии, откуда четырех афалин и перевезли во «Флиппер». Непосредственно под руководством Владимира Калниболотского Степан работал еще дольше - с 2009 года.

Выброшенных на произвол судьбы Степу, Майю, Зою и Тошу Степан тренировал более 12 лет. По его словам, сейчас всем этим дельфинам около 20 лет и почти всю жизнь они прожили в дельфинариях под руководством Калниболотского. Животные привыкли жить в неволе, поэтому страшно даже представить, что они сейчас чувствуют, оказавшись в открытом море.

На этом фото все четыре пропавших дельфина, за судьбу которых сейчас переживает весь Крымский полуостров. Фото: личный архив Степана Оськина

АЛКОГОЛЬ И ЖЕСТОКИЕ ПРИКАЗЫ

В разговоре с «КП-Крым» тренер подчеркнул, что Владимир Калниболотский зачастую злоупотреблял спиртным и понятия не имел, как обращаться с млекопитающими.

- Жуткий запойный алкоголик, который требовал выполнения приказов, не соответствующих ни тренерской этике, ни элементарной человечности. Большую часть моей деятельности там я, слава Богу, с ним особо не пересекался, поэтому и проработал там так долго, - отметил Степан.

Ситуация накалилась в прошлом году. По словам Степана Оськина, Владимир Калниболотский написал своеобразный свод правил и обязанностей для тренеров.

- Одним из пунктов было, что тренер несет материальную и уголовную ответственность за животных закрепленных за ним. А его нечеловеческие приказы, которые мы должны были выполнять, могли нанести вред и здоровью животным, за которую тренер нес бы ответственность! Мы отказались подписывать этот свод и уволились, - подчеркнул Степан.

Вместе со Степаном летом 2022 года из дельфинария Flipper уволилась его супруга Вера Оськина и тренер Дарья Цветкова. Дарья сейчас работает ветеринаром-тренером Карадагской научной станции и принимала участие в поисках несчастных афалин, которые, к сожалению, пока не увенчались успехом.

Вместе со Степаном терпеть бесчеловечные указы начальника не стала его супруга Вера. Фото: личный архив Степана Оськина

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ

Как «Комсомолка» сообщала ранее, по информации ряда Tg-каналов, предприниматель решил избавиться от афалин, так как они обходились ему слишком дорого. Однако по мнению бывшего сотрудника «Биологической станции» Степана Оськина, главным мотивом Калниболотского, скорее, был принцип «не достанься же ты никому».

- Дельфинов в феврале этого года перевезли в Севастополь из-за недоговоренности сторон по дальнейшей аренде. Не договорились, потому что по факту Калниболотский сдал себе в аренду животных от биологической станции на свое ИП с правом продажи или аренды третьим лицам. Соучредители биологической станции не были с этим согласны, и подали иск в арбитражный суд Севастополя. На животных был наложен арест до решения суда, - отмечает Степан Оськин.

Стоит отметить, что по материалам дела, договор об использовании Калниболотским дельфинов требовали признать недействительным с 28 июля. Согласно обращению соучредителей ООО «Биологическая станция», директором которого и является бизнесмен, к губернатору Михаилу Развожаеву (имеется в распоряжении редакции, - прим. ред.), в 2022 году предприниматель уволил всех сотрудников, отвечавших за содержание животных, и не допускал к ним своих коллег по бизнесу. Поэтому о состоянии здоровья несчастных афалин оставалось только догадываться.

Афалин хотели через суд изъять у Владимира Калниболотского и передать в дельфинарий Коктебеля. По словам Степана Оськина, Калниболотский понимал, что суд он, скорее всего, не выиграет, а значит, договор аренды признают недействительным, и животных (следовательно, и заработка, которые они приносили) он лишится.

- В отместку, он попросту выбросил дельфинов в море, - заключил Степан Оськин.

Степан переживает за жизнь дельфинов. Тошу, Степу, Майю и Зою он тренировал на протяжении многих лет. Фото: личный архив Степана Оськина

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