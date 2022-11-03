В Севастополе временно остановили поиски выброшенных в море дельфинов

Морские поиски продолжатся утром 4 ноября. Фото: скриншот из видео пресс-службы губернатора Севастополя

Поиск дельфинов, выброшенных в Севастополе, временно приостановили. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось. С 7 утра наши специалисты обследовали бухты города. Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час, - заявил градоначальник.

По его словам, приблизительное место расположения животных определили — это Солнечная бухта. Там специалисты встретили два дельфина, которые не реагировали на свисток.

- Но есть косвенные признаки, что это «наши» афалины. Сейчас катера вернулись на берег. Завтра специалисты совместно с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля еще раз выйдут в море на поиски, - заключил Михаил Развожаев.

По его словам, операция по спасению дельфинов проходит под контролем регионального отделения Росприроднадзора.

И несмотря на то, что поиски афалин в море закончились, волонтеры в течение дня 3 ноября будут обследовать берег. Если млекопитающих обнаружат, их попробуют прикормить.

Напомним, по факту жестокого обращения с животными в Севастополе было возбуждено уголовное дело. После скандала с афалинами проверку начали Следком и прокуратура.

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