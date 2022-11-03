«Горжусь своей фамилией»: владелец дельфинария, выбросивший афалин в море, прокомментировал скандал

Поиски этих афалин сейчас усиленно ведутся в Севастополе. Именно их вечером 2 ноября хладнокровно выбросили в открытое море. Фото: личный архив тренера дельфинов Степана Оськина

Вечером 2 ноября севастопольцев потрясло вопиющее событие - четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе, выбросили в открытое море. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. Млекопитающие долгое время беспомощно зависали на месте, бились и пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, но их все равно буквально отправили на верную смерть.

К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок «вопиющим». Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин, однако, найти их пока не удалось. Усложняет ситуацию то, что животные попросту не приучены к естественной среде обитания.

Полиция Севастополя уже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль. По данным надзорного ведомства, виновником случившегося является директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский.

«Комсомолка» связалась с предпринимателем, однако, объяснять мотивы своих действий он не стал.

Владимир Калниболотский в разговоре с корреспондентом «КП-Крым» уточнил причину звонка, но ничуть не удивился обрушившемуся на него вниманию.

- Всем от меня что-то надо. Скажите, что я пьян, - ответил бизнесмен (судя по всему, это правда - прим. ред.)

Своей вины в случившемся, вероятно, предприниматель не видит. На вопрос о причинах произошедшего он предпочел не отвечать.

- Поставьте многоточие. Рассказать правду - все с ума сойдут, ложь - я не умею врать. Скажу лишь одно: я горжусь своей фамилией, именем и отчеством, - заключил Владимир Калниболотский.

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