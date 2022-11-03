«Степа, Майя и Тоша с Зоей будут пытаться прибиться к людям»: тренер выброшенных в море дельфинов, рассказала об их характере

Афалины радовали зрителей на выступлениях. Фото: из личного архива Степана Оськина

В Севастополе временно приостановили поиски домашних дельфинов, которых вечером 2 ноября выпустили в открытое море. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало широкий резонанс. Несколько человек на машине привезли дельфинов к берегу и затащили беспомощных млекопитающих в воду. Долгое время питомцы находились в шоке и не хотели удаляться от берега. А когда на место выехали сотрудники полиции, бедных животных уже не было на месте.

3 ноября животных принялись искать специалисты Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и из коктебельского дельфинария. На месте поисков также находится ветеринар-тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова. Пропавших дельфинов она знала 12 лет — тренировала их и наблюдала в дельфинарии Коктебеля.

- Это взрослые половозрелые дельфины в возрасте от 20 до 25 лет. Две самочки и два самца - Степа с Майей и Тоша с Зоей. Они и выступали вместе. Животные очень игривые, доброжелательные и социальные. В парах у них возникла любовь и нежная привязанность, - рассказала КП-Крым Дарья Цветкова. - На видео, которое разлетелось по соцсетям, запечатлели Зою. Она вернулась за Тошей, который находился в стрессе и все никак не уплывал.

Ветеринар отметила, что выпускать животных в открытое море без предварительной подготовки и адаптации — это жестокость высшей степени.

- Во-первых, в дикой природе они не смогут обеспечить себе тот сбалансированный рацион, что у них был. И в целом будут проблемы с добычей пищи. Они ведь привыкли, что их кормит человек. Во-вторых, в море совсем другая микрофлора. Плюс, для них это огромный стресс. Стая диких дельфинов вряд ли их примет, - пояснила Дарья Цветкова.

По ее словам, выпущенные животные будут приближаться к берегу.

- Они привыкли получать еду от людей. Так что, мы просим всех севастопольцев, которые увидят дельфинов у берега, сообщать по телефону +7 (978) 032-68-52, - добавила эксперт.

В пресс-службе Института биологии южных морей КП-Крым сообщили, что животных будут искать с помощью специального прибора - гидрофона, который позволяет различать голоса дельфинов.

- голоса дельфинов у наших сотрудников тоже записаны, так что они смогут идентифицировать млекопитающих, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, по факту жестокого обращения с животными в Севастополе было возбуждено уголовное дело. После скандала с афалинами проверку начал Следком. Прокуратура также проводит проверку.

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