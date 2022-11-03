Крымский Следком начал проверку после после скандала с дельфинами, выброшенными в море

УМВД Севастополя возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следком начал проверку после после скандала с афалинами, выброшенными в море с пляжа в Севастополе.

- В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что в городе Севастополе на пляже в районе «Парка Победы» мужчина выпускает в море дельфинов, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, 2 ноября на пляже «Аквамарин» в Севастополе индивидуальный предприниматель, директор частного дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, которые ранее содержались в указанном дельфинарии. Животные 10 лет провели в неволе и не приспособлены к обитанию в дикой среде.

Позже полиция Севастополя завела уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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