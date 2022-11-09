Работают в две смены: как севастопольские волонтеры и рыбаки ищут выброшенных в море дельфинов

Пропавших животных ищут уже почти неделю. Фото: центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море»

Вечером 2 ноября в Севастополе произошло шокирующее событие - владелец дельфинария Flipper в Парке Победы выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде, несмотря на то, что млекопитающие долгое время бились и пытались бросаться на бетонные плиты.

Полиция Севастополя уже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль. Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из чувства мести - афалин у него планировалось забрать через суд.

К ситуации быстро подключился губернатор Михаил Развожаев - из учреждения изъяли оставшихся животных - семь морских котиков, которые сейчас находится в Коктебельском дельфинарии и уже приспособились к новому месту обитания. Что касается афалин - Тоши, Зои и Майи со Степой - их поиски ведутся с 7 часов утра 3 ноября. Сейчас операцию по спасению несчастных животных с моря временно приостановили, но волонтеры не теряют надежды и продолжают с берега обследовать прибрежные территории.

За судьбу млекопитающих переживает весь полуостров, а о каждом замеченном дельфине севастопольцы сообщают губернатору и волонтерам. «Комсомолка» выяснила, как сейчас, спустя почти неделю, обстоят дела с операцией по спасению афалин, не приученных к жизни в естественной среде.

В ПОИСКЕ УЧАСТВУЮТ 12 ВОЛОНТЕРОВ

Как «КП-Крым» рассказал специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров, поиск четырех пропавших дельфинов не прекращается - в нем участвуют 12 волонтеров.

- Волонтеры - наши экологи, которые откликнулись сами. Мы установили график, и работают они в основном там, где наблюдается самое активное скопление дельфинов. Стараемся осматривать и дикие места. На сегодняшний день обследованы бухты Карантинная, Стрелецкая, Песочная, Круглая и Абрамова, - отметил специалист Севприроднадзора.

Работы сейчас ведутся посменно в светлое время суток - часть волонтеров работает с раннего утра и до обеда, а другая часть - с обеда и до вечера. Изначально поиски пропавших млекопитающих велись с моря - было задействовано одно судно, но на данный момент они временно прекращены.

- С катера пока наблюдение не ведется. Помимо трех сотрудников Центра гражданской защиты - капитана судна и штурманов, наблюдение с судна осуществляли несколько сотрудников Севприроднадзора, один представитель организации «Безмятежное море» и все 12 волонтеров, которые и продолжают поиски с берега.

ПОМОГАЮТ РЫБАКИ

Власти Севастополя ранее просили жителей города сообщать о каждом замеченном в море дельфине. Помочь с поисками Тоши, Зои и Майи со Степой просят и местных рыбаков - кто, как не они, в курсе происходящего в море.

- Информация поступает с пирсов. Мы пообщались с рыбаками, к примеру, у Парка Победы, и обменялись с ними контактами. Чтобы они сообщали, если заметят дельфина. В любое время суток, - отметил Андрей Тихомиров.

О том, как долго будут вестись поиски, по мнению Андрея Тихомирова, говорить пока рано. Нет речи и об их прекращении.

-Мы продолжаем искать афалин. Наблюдаем миграцию всех дельфинов, ставим для себя отметки, - заключил сотрудник Севприроднадзора.

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