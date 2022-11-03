Из дельфинария Севастополя, владелец которого выбросил в море афалин, изъяли семь морских котиков

Ранее с просьбой забрать оставшихся животных к властям обратились бывшие коллеги предпринимателя по бизнесу. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополе из дельфинария Flipper, владелец которого вечером 2 ноября выбросил в море четырех неприученных к естественной среде обитания афалин, изъяли оставшихся животных. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, у владельца бизнеса - Владимира Калниболотского - забрали семь северных морских котиков.

- Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков, - отметил губернатор.

Напомним, ранее с такой просьбой обратились к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, прокурору города Максиму Жуку, а также руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой участники ООО «Биологическая станция». Совладельцы доли бизнеса в обществе беспокоились за состояние животных, ведь в 2022 году Владимир Калниболотский уволил всех сотрудников, отвечавших за содержание млекопитающих, и не допускал к ним своих коллег.

В операции по спасению морских котиков участвовали в частности сотрудники прокуратуры и полиции города, а также Росприроднадзора.

Как «Комсомолке» сообщил бывший сотрудник ООО «Биологическая станция», тренер Степан Оськин, на данный момент животные в безопасности - их перевозят в Коктебельский дельфинарий. На вопрос о том, как отнесся к происходящему сам владелец дельфинария Flipper, мужчина ответил с юмором.

- Он пьян. Нас проклял, - сказал Степан Оськин.

Дельфинов в собственности у Владимира Калниболотского не осталось - всех четырех он и выбросил в море, подчеркнул тренер. Ранее Степан Оськин подробно рассказал КП-Крым о том, как жили пропавшие афалины и, собственно, почему предприниматель вообще решился на такой шокирующий поступок. По словам тренера, который проработал с четырьмя дельфинами более 12 лет, бизнесмена мало заботило состояние животных, а избавился от них он, когда понял, что млекопитающих у него заберут по решению суда.

Напомним, вопиющий случай прогремел на весь полуостров. Очевидцы опубликовали видео, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и выбросили их в море. На ситуацию отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин. К сожалению, на данный момент найти несчастных млекопитающих не удалось. Однако поиски будут продолжены утром 4 ноября, подчеркнул Михаил Развожаев.

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